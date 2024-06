Deutsche Telekom-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen

Die DZ Bank hat Deutsche Telekom mit einem fairen Wert von 27 Euro auf "Kaufen" belassen. Die Bonner sowie der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hätten erfolgreiche Plattformen für das Fernsehen via Internet aufgebaut und zählten zu den Gewinnern der Ende Juni in Kraft tretenden Novelle des Telekommunikationsgesetzes, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn ab dann dürfen Vermieter die Kosten für TV-Verträge mit Kabelnetzbetreibern nicht mehr auf die Nebenkosten umlegen. Der große Verlierer der Gesetzesnovelle ist laut Oblinger der britische Telekomkonzern Vodafone als dominanter Kabel-TV-Anbieter.

Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14:36 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 22,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 935 380 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Anteilsschein 8,4 Prozent.

