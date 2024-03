Deutsche Vermögensberatung mit Rekordgewinn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Vermögensberatung hat im vergangenen Jahr so viel verdient wie nie in ihrer fast 50-jährigen Geschichte. Mit 271,9 Millionen Euro wurde der Rekordüberschuss des Vorjahres 2023 um 10,6 Prozent übertroffen, wie das familiengeführte Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Die Umsätze der DVAG, die mit der Vermittlung von Lebensversicherungen, Fonds und Baufinanzierungen ihr Geld verdient, lagen demnach mit gut 2,3 Milliarden Euro um 4,7 Prozent über Vorjahresniveau und zum dritten Mal in Folge über der Marke von zwei Milliarden Euro.

Vorstandschef Andreas Pohl äußerte sich im Geschäftsbericht zuversichtlich für die kommenden Jahre. "Regulatorische Veränderungen werden zwar die Anforderungen für die private Vorsorge und den Vermögensaufbau sehr wahrscheinlich noch weiter erhöhen", sagte Pohl. Verbraucher bräuchten aber bei den immer komplexeren Themen Geld und Finanzen qualifizierte Beratung. Die Deutsche Vermögensberatung betreut nach eigenen Angaben mit etwa 18 000 selbstständigen Vermögensberaterinnen und -beratern etwa 8 Millionen Kunden.

Während das Neugeschäft in der Baufinanzierung wie bei anderen Anbietern auch im vergangenen Jahr einbrach - um gut 46 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro - gab es beim Bausparen ein deutliches Plus von gut 23 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Das Neugeschäft mit Lebensversicherungen - das mit Abstand größte Geschäftsfeld des 1975 gegründeten Finanzvertriebs - legte binnen Jahresfrist um 5,4 Prozent auf 17,4 Milliarden Euro zu./ben/DP/nas