Deutschland baut ServiceNow-Nutzung vorsichtig aus

Deutsche Unternehmen haben die Workflow-Lösungen von ServiceNow bislang nur zögerlich angenommen, doch strengere gesetzliche Vorschriften und die zunehmende Komplexität der IT-Infrastrukturen könnten der Automatisierungsplattform auf dem deutschen Markt neuen Schwung verleihen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute vorgelegt hat.

Die Studie "2023 ISG Provider Lens™ ServiceNow Ecosystem Partners report for Germany ” hebt hervor, dass die Ukraine-Krise sowie die mangelnde Bereitschaft, sich von Altsystemen zu trennen, dazu beigetragen haben, dass die Akzeptanz von ServiceNow in Deutschland vergleichsweise gering ist, obwohl der Funktionsumfang der Plattform schnell zunimmt. Hinzu käme die Sorge vor einem Vendor-lock-in: Angesichts der hohen Lizenzkosten von ServiceNow würden Kunden an ihrem bevorzugten Open-Source-Modell festhalten, heißt es in der Studie weiter.

"ServiceNow und seine Partner gewinnen auf dem deutschen Markt an Bedeutung”, sagt Dr. Matthias Paletta, Director, der für ISG Deutschland den Bereich Technology Modernization leitet. "Ihr Wachstum ist jedoch nicht so ausgeprägt wie in anderen Märkten, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten.”

Obwohl ServiceNow gegenüber Altsystemen flexibler sein kann, hängt das Erschließen dieses Potenzials auch von der Bereitschaft der Unternehmen ab, vorgefertigte Lösungen zu übernehmen, anstatt die IT an die spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen. Unternehmen, die auch weiterhin die "perfekte" Lösung anstreben, tun dies zu Lasten einer schnelleren Bereitstellung, heißt es in der ISG-Studie weiter.

Die Ukraine-Krise, die zu höheren Energiekosten und Inflation geführt hat, hat gezeigt, dass Verwerfungen schnell auftreten können und die Zeiträume relativer Planungssicherheit kürzer denn je sind, so die ISG-Studie. Die Tokyo-Plattform, die ServiceNow im vierten Quartal 2022 auf den Markt brachte, ist stark auf Prozesseffizienz und Möglichkeiten zur schnellen Wertschöpfung ausgerichtet. Das Tempo, mit dem die Plattform auf veränderte Anforderungen reagieren kann, wird von vielen Unternehmen als großer Vorteil gesehen.

Zudem hat die wachsende Verbreitung von Multi-Cloud-Umgebungen die Komplexität der IT-Infrastrukturen deutlich erhöht und damit den Bedarf an Werkzeugen verstärkt, die den Umgang mit dieser Komplexität erleichtern. Ähnlich bedarfssteigernd würden sich das deutsche Lieferkettengesetz und die Einführung neuer ESG-Vorschriften auswirken, hebt die Studie im weiteren Verlauf hervor.

"Unternehmen in Deutschland sind auf der Suche nach professionellen Dienstleistungen, deren Zuverlässigkeit erwiesen ist, um die vielfältigen Funktionen von ServiceNow voll nutzen zu können ”, sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "ServiceNow-Implementierungen können als Ausgangspunkt für eine neue Art der Unternehmensführung dienen.”

Darüber hinaus beschäftigt sich die Studie mit den verbesserten Analyse- und RPA-Funktionen, die Teil der neusten Version der Utah-Plattform von ServiceNow sind.

Die Studie "2023 ISG Provider Lens™ ServiceNow Ecosystem Partners report for Germany” bewertet die Fähigkeiten von 29 Anbietern in drei Marktsegmenten. Dies sind "ServiceNow Consulting Services”, "ServiceNow Implementation and Integration Services” sowie "ServiceNow Managed Service Providers".

Die Studie stuft Accenture, agineo, Atos, Capgemini, Infosys und T-Systems/OS in allen drei Marktsegmenten als "Leader" ein. Deloitte, DXC Technology, HCLTech und nuvolax erhalten diese Einstufung in jeweils zwei Segmenten. Cognizant, Fujitsu, KPMG, Kyndryl, NTT DATA, TCS und Tech Mahindra sind "Leader" in je einem Segment.

Zudem werden Computacenter und Fujitsu in je einem Segment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Eine bearbeitete Version der Studie steht bei T-Systems/OS zum Download bereit.

Die Studie "2023 ISG Provider Lens™ ServiceNow Ecosystem Partners report for Germany” ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

