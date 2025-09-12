HVPI 12.09.2025 08:12:41

Deutschland im August: Inflation wie erwartet etwas erhöht

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im August wie erwartet etwas zugenommen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lag um 2,1 (Juli: 1,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der nationale Verbraucherpreisindex erhöhte sich um ebenfalls 0,1 Prozent auf Monats- und 2,2 (2,0) Prozent auf Jahressicht. Damit wurden die vorläufigen Ergebnisse vom 29. August wie erwartet bestätigt.

Die Preise von Dienstleistungen stiegen mit einer Jahresrate von 3,1 (3,1) Prozent. Waren verteuerten sich um 1,3 (1,0) Prozent, darunter Nahrungsmittel um 2,5 (2,2) Prozent. Energie verbilligte sich um 2,4 (3,4) Prozent. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Nahrungsmittel) stiegen mit einer Jahresrate von 2,6 (2,6) Prozent.

