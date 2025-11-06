|
06.11.2025 22:58:38
Deutschland ratifiziert Vereinbarung zum Arbeitsschutz
BERLIN (dpa-AFX) - Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz wird in den Rang eines Menschenrechts erhoben. Mit einem Beschluss des Bundestags hat Deutschland ein entsprechendes Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ratifiziert. Damit bekenne sich die Bundesrepublik zu menschlichen und gesunden Arbeitsbedingungen sowie zu dem Ziel, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu verhindern, erläuterte die SPD-Abgeordnete Angelika Glöckner in der spätabendlichen Plenardebatte./ax/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.