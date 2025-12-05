|
Development Engineering Consultants gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Development Engineering Consultants hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,08 EGP beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,060 EGP je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 60,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 61,9 Millionen EGP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 38,5 Millionen EGP in den Büchern gestanden.
