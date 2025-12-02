Dollarkurs

1,1608
 USD
-0,0002
-0,02 %
USD - EUR
02.12.2025 16:00:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1614 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Dienstag mit 1,1614 (zuletzt: 1,1646) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8796 (0,8778) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9346 (0,9323) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 181,26 (180,28) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,161 (24,181) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 380,83 (380,64) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.218,24 Dollar nach 4.237,56 Dollar beim Schlusskurs vom Montag.

spa

ISIN EU0009652759

15:52 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX im Plus -- DAX legt zu -- US-Börsen in Grün -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex können am Dienstag Gewinne einfahren. Die US-Börsen zeigen sich freundlich. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
