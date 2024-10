Devisen (Früh) - Euro bei 1,0795 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im frühen europäischen Handel etwas leichter gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.45 Uhr im Bereich von 1,0795 Dollar gehandelt, nach 1,0801 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0821 Dollar festgesetzt.

Laut Helaba-Analysten weist eine technische Betrachtung des Euro-Dollar-Kurses unvermindert auf die Gefahr weiterer Kursverluste hin. Die Marke von 1,0778 Dollar sollte nach Einschätzung der Experten nicht aus den Augen verloren werden. Bietet auch diese trotz der überverkauften Marktlage nicht genügend Unterstützung, sollten Kursniveaus unter 1,07 in den nächsten Tagen oder Wochen nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

ste/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759