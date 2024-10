Devisen (Früh) - Euro bei 1,0814 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel mit leichten Abschlägen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.50 Uhr bei 1,0814 Dollar und damit unter dem Niveau vom Vorabend bei 1,0826 Dollar. Am Mittwoch hatte der Euro deutlich nachgegeben, nachdem Erwartungen auf deutlichere Zinssenkungen in der Eurozone die Gemeinschaftswährung belasteten. Am Donnerstag setzte er dann zu einer Erholungsbewegung an.

Zum Wochenschluss steht datenseitig der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus. "In der Summe ergibt sich eine leicht positive Indikation, vor allem weil die Einkaufsmanagerindizes gestern auf der Oberseite überrascht haben, sowohl im Industrie- als auch im Servicesektor. Eine Trendwende für die deutsche Wirtschaft auszurufen erschiene gleichwohl verfrüht", schreibt die Helaba. Dazu bedürfe es nach einer Serie von Rückgängen des ifo-Indexes einer über Monate dauernden Erholung, die auch das Indexniveau deutlich anhebt, so die Experten weiter.

Die Zinssenkungserwartungen an die EZB dürften sich durch die Daten kaum verändern - auch weil Stimmungsdaten aus der französischen Wirtschaft am Donnerstag enttäuscht hätten und weil zuletzt einige EZB-Ratsmitglieder wieder verstärkt Werbung für größere Zinssenkungen gemacht hätten, meint die Helaba weiter.

In den USA dürften dann am Nachmittag die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter für den Monat September im Fokus stehen.

kat/mha

ISIN EU0009652759 EU0009652759