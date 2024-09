Devisen (Früh) - Euro bei 1,1060 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar etwas abgewertet. Er notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,1060 Dollar und somit etwas unter dem Stand vom Vorabend von 1,1072 Dollar. Angesichts der Zinssenkungserwartungen steht am Berichtstag der ISM-Einkaufsmanagerindex der US-Industrie im Blickfeld.

"Die mit den Geldmarktfutures gehandelten Zinserwartungen in den USA liegen für den laufenden Monat weiterhin bei einer Zinssenkung im Umfang von mehr als 25 Basispunkten", schrieben die Experten der Helaba. Sie selbst rechnen allerdings weiterhin mit 25 Basispunkten. Sollte der heutige ISM-Index eine leichte Verbesserung ausweisen, "wäre es unseres Erachtens ein Grund mehr, die Zinsen nicht zu schnell zu senken."

Aus charttechnischer Sicht konnte sich das Euro-Dollar-Devisenpaar nach einem Test der Unterstützung an der 21-Tagelinie wieder befestigen, so die Helaba-Analysten weiter. "Letztlich bleiben die Kursrisiken aber erhalten, denn Stochastic und MACD wie auch der ADX geben weiter nach."

sto/oeh

ISIN EU0009652759 EU0009652759