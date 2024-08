Devisen (Früh) - Euro bei 1,1147 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar nur wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung hielt gegen 8.30 Uhr bei 1,1147 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,1162 Dollar gehandelt wurde. Zuletzt hatte sie den höchsten Stand seit Juli 2023 erreicht.

Besonders im Fokus steht das heute anlaufende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole und dabei vor allem die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag. Anleger hoffen auf Hinweise, wann ein erster Zinsschritt kommt und wie groß er sein wird.

Mit Blick auf heutige Datenveröffentlichungen richtet sich die Aufmerksamkeit auf Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und Deutschland. Bei leichten Verbesserungen drohe allerdings keine Verdrängung der vorhandenen Zinssenkungserwartungen, schrieben die Experten der Helaba.

sto/oeh

