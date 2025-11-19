Devisen (Früh) - Euro bei 1,1594 US-Dollar wenig verändert

Der Eurokurs hat sich am Mittwoch in der Früh zum US-Dollar wenig verändert gezeigt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1594 US-Dollar gehandelt und damit gut behauptet im Vergleich zum Vorabend bei 1,1584 Dollar.

Seit Tagen konsolidiert der Euro-Dollar-Kurs unterhalb der 55- und 100-Tagelinie (beide etwa 1,1655), aber oberhalb der 21-Tagelinie (1,1580), schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Sollte diese mehrfach getestete Durchschnittslinie jedoch unterschritten werden, müssten Verluste bis zum letzten Impulstief bei 1,1469 und folgend bis zur 200-Tagelinie bei 1,1394 ins Kalkül gezogen werden, hieß es weiter von den Experten.

Während in den USA wichtige Datenveröffentlichungen auf sich warten lassen, verfolgen Marktteilnehmer auf fundamentaler Ebene mit Interesse das Protokoll der FOMC-Sitzung von Mitte September. Dort wird wahrscheinlich nachzulesen sein, dass ein Teil der Fed Mitglieder weitere Zinssenkungen befürwortet, um die Konjunktur zu stützen, formulierte die Helaba weiter.

ISIN EU0009652759 EU0009652759