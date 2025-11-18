Devisen (Früh) - Euro gut behauptet bei 1,1596 US-Dollar

Der Eurokurs hat sich am Dienstag in der Früh stabilisiert gezeigt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1596 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Davor hatte sie zwei Verlusttage verbucht.

Fundamentale Impulse blieben am Berichtstag zunächst aus. An den Finanzmärkten herrscht weiterhin erhöhte Unsicherheit, da am Donnerstag die lange erwarteten US-Arbeitsmarktdaten anstehen. Sie könnten richtungsweisend für die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed sein. Am Terminmarkt wird derzeit nahezu eine ausgeglichene Wahrscheinlichkeit für eine Bestätigung des aktuellen Zinsniveaus oder eine weitere Senkung im Dezember eingepreist.

