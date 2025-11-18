Dollarkurs

1,1583
 USD
-0,0008
-0,06 %
USD - EUR
18.11.2025 09:02:00

Devisen (Früh) - Euro gut behauptet bei 1,1596 US-Dollar

Der Eurokurs hat sich am Dienstag in der Früh stabilisiert gezeigt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1596 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Davor hatte sie zwei Verlusttage verbucht.

Fundamentale Impulse blieben am Berichtstag zunächst aus. An den Finanzmärkten herrscht weiterhin erhöhte Unsicherheit, da am Donnerstag die lange erwarteten US-Arbeitsmarktdaten anstehen. Sie könnten richtungsweisend für die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed sein. Am Terminmarkt wird derzeit nahezu eine ausgeglichene Wahrscheinlichkeit für eine Bestätigung des aktuellen Zinsniveaus oder eine weitere Senkung im Dezember eingepreist.

spa/ger

ISIN EU0009652759

11:17 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Asiens Börsen letztlich teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
