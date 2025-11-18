|
18.11.2025 09:02:00
Devisen (Früh) - Euro gut behauptet bei 1,1596 US-Dollar
Der Eurokurs hat sich am Dienstag in der Früh stabilisiert gezeigt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1596 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Davor hatte sie zwei Verlusttage verbucht.
Fundamentale Impulse blieben am Berichtstag zunächst aus. An den Finanzmärkten herrscht weiterhin erhöhte Unsicherheit, da am Donnerstag die lange erwarteten US-Arbeitsmarktdaten anstehen. Sie könnten richtungsweisend für die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed sein. Am Terminmarkt wird derzeit nahezu eine ausgeglichene Wahrscheinlichkeit für eine Bestätigung des aktuellen Zinsniveaus oder eine weitere Senkung im Dezember eingepreist.
spa/ger
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!