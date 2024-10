Devisen (Früh) - Euro legt gegen US-Dollar leicht zu

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen europäischen Handel gegen den US-Dollar etwas steigern können. Gegen 8.40 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung im Bereich von 1,0985 Dollar, nach 1,0971 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hat den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0982 Dollar festgesetzt.

Die Unternehmen in Deutschland haben trotz der Konjunkturflaute ihre Produktion überraschend kräftig hochgefahren, wurde in der Früh bekannt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten im August zusammen 2,9 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 0,8 Prozent gerechnet, nachdem der Ausstoß im Juli noch um revidiert 2,9 Prozent gesunken war.

Am Nachmittag stehen dann in den USA der Handelsbilanzsaldo und das Mittelstandsbarometer zur Veröffentlichung an. Einen wesentlichen Einfluss auf Zinserwartungen und Marktgeschehen erwarten die Helaba-Experten aber nicht.



