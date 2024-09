Devisen (Früh) - Euro legt gegen US-Dollar zu

Der Euro hat sich am Montag im frühen europäischen Handel gegenüber dem US-Dollar steigern können. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.45 Uhr 1,1106 Dollar, am Freitagabend hatte sie zuletzt noch 1,1079 US-Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zu Wochenschluss auf 1,1081 Dollar festgesetzt. Die neue Börsenwoche dürfte von der zu erwartenden Zinssenkung in den USA geprägt sein, die Fed entscheidet am Mittwochabend darüber.

Der Euro konnte gegenüber dem US-Dollar zum Ende der Woche Boden gut machen, auch weil die EZB-Zinssenkungserwartungen für den kommenden Monat nicht forciert wurden, wohl aber die bezüglich der Fed, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Die Lage der technischen Indikatoren hat sich aber nicht wesentlich verändert und zudem ist es dem Euro noch nicht nachhaltig gelungen, die 21-Tagelinie bei 1,1094 zu überwinden.

In der abgelaufenen Woche hat die EZB den Erwartungen entsprechend die Zinsen gesenkt. Auch die Kommunikation war nicht überraschend. Die Geldhüter agieren in Datenabhängigkeit und insofern gab es weder eine Vorfestlegung auf Oktober für die nächste Zinssenkung, noch wurde eine solche ausgeschlossen. Marktseitig hält sich die Spekulation, dass bereits in sechs Wochen erneut an der Zinsschraube gedreht wird, so die Helaba-Experten weiter.

ger/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759