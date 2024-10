Devisen (Früh) - Euro notiert bei 1,1041 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel zum US-Dollar kaum verändert präsentiert. Gegen 9 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1041 US-Dollar gehandelt, nach 1,1039 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1071 Dollar festgesetzt.

Klar im Minus zeigte sich hingegen der Schweizer Franken und gab zum Euro nach veröffentlichten Inflationszahlen aus unserem Nachbarland schwunghaft um 0,4 Prozent ab. Die Teuerung ist in der Schweiz im September deutlich gesunken. Konkret ist die Inflation im September auf 0,8 Prozent von 1,1 Prozent im August gefallen. Schweizer Konsumgüter waren damit durchschnittlich um 0,8 Prozent teurer als vor einem Jahr. Damit liegt die Schweizer Inflation mittlerweile auf dem tiefsten Stand seit Juli 2021 und macht damit weitere Zinssenkungen möglich, was üblicherweise eine Währung belastet.

