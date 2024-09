Devisen (Früh) - Euro stabilisiert bei 1,1065 US-Dollar

Der Euro hat sich am Montag in der Früh etwas gegenüber dem US-Dollar erholt. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1065 Dollar. Am Freitagabend war sie noch auf rund 1,1050 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1087 Dollar festgesetzt.

In der Vorwoche hatten Inflationsdaten aus dem Euroraum die Zinssenkungserwartungen bezüglich der EZB bekräftigt. Dies belastete im Gegenzug den Euro, der folglich von seinem Jahreshoch von gut 1,12 US-Dollar zurückkam.

Für den weiteren Tagesverlauf deutet sich ein ruhiger Monatsauftakt an. In den USA wird feiertagsbedingt nicht gehandelt. Wichtige Konjunkturdaten stehen zudem nicht auf der Agenda. Marktbestimmend dürften daher die geldpolitischen Entscheidungen in den kommenden Wochen bleiben.

Im Wochenverlauf erwartete Konjunkturzahlen hätten das Potenzial, die Zinserwartungen zu beeinflussen, erklären die Marktbeobachter der Helaba. So stehen in den USA die ISM-Einkaufsmanagerindizes an. Am Freitag folgt der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.

