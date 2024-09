Devisen (Früh) - Euro vor deutschen Inflationsdaten stabil

Der Euro hat sich zum Wochenauftakt kaum bewegt. Gegen 8.45 Uhr stand die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1165 US-Dollar und damit etwa auf dem Niveau von Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1158 Dollar festgesetzt.

Das Hauptinteresse am Markt gilt am Montag wohl Verbraucherpreisdaten aus Deutschland. Während die landesweiten Zahlen am Nachmittag anstehen, werden am Vormittag bereits Daten aus einzelnen Bundesländern veröffentlicht. Wie bereits in anderen EU-Ländern dürfte der Preisdruck dabei weiter nachlassen, meinen Experten.

"Auch in Deutschland dürfte der monatliche Preisdruck wegen ermäßigter Benzin- und Dieselpreise geringer ausfallen und entsprechend wird die Jahresteuerungsrate nochmals sinken", kommentieren die Ökonomen der Helaba und weiter: "Gleiches ist bezüglich der morgen anstehenden Schnellschätzung der EWU-Teuerung zu erwarten, sodass die Zinssenkungserwartungen hinsichtlich der EZB wohl kaum gedämpft werden."

spa/mik

