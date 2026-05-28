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28.05.2026 08:12:00
Devisen (Früh) - Eurokurs fällt
"Die Nachrichten zum Nahost-Konflikt bestimmen weiterhin das Geschehen an den Finanzmärkten. Hoffnungen auf ein Friedensabkommen haben sich bis zuletzt nicht erfüllt und so geht die Hängepartie in die Verlängerung, zumal es in der Nacht erneut gegenseitige Angriffe zwischen den USA und Iran gegeben hat", schreiben die Experten der Helaba in ihrem Morgenkommentar.
"Abseitig geopolitischer Themen dürften sich Marktteilnehmer heute auch konjunkturellen Datenveröffentlichungen widmen", so die Experten. Vor allem US-Daten könnten am Nachmittag für Impulse sorgen. So werden etwa die erste BIP-Revision und Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter erwartet. Zudem stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Konsumausgaben und Einkommen auf dem Programm.
spa
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