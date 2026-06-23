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23.06.2026 09:05:00

Devisen (Früh) - Eurokurs fällt leicht

Der Kurs des Euro ist am Dienstag wieder leicht gesunken. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1424 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Montag, wo er noch bei 1,1429 Dollar lag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs am Montag auf 1,1456 Dollar festgelegt.

"Das Indikatorenbild ist geprägt von Schwächesignalen und so sollten weitere Kursverluste nicht ausgeschlossen werden", analysieren die Experten der Helaba. Vorsicht sei geboten. Bei einem nachhaltigen Bruch der Unterstützung bei 1,1411 bestehe Raum zunächst bis 1,1244, heißt es weiter. Widerstände würden sich bei 1,1450 und 1,1500 sowie an der 21-Tagelinie bei 1,1562 zeigen.

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, hat sich gestern zudem für eine maßvolle Reaktion auf die durch den Iran-Krieg ausgelösten Inflationsgefahren ausgesprochen. Den durch den Krieg ausgelösten Preisdruck könne die Notenbank zwar nicht ignorieren. "Wir sehen jedoch noch keine Anzeichen für eine Entankerung der Inflationserwartungen oder für Zweitrundeneffekte, die zum jetzigen Zeitpunkt eine energischere politische Reaktion rechtfertigen würden", sagte Lagarde vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments.

moe/ste

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