Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel knapp behauptet

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Gegen 8.30 Uhr zeigte sich die Gemeinschaftswährung im Bereich von 1,0780 US-Dollar und damit knapp unter dem Niveau vom Vorabend (1,0791 Dollar). Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0804 Dollar festgesetzt.

Am Abend und auch schon im Vorfeld richtet sich die ganze Aufmerksamkeit auf die geldpolitische Entscheidung der Fed. Marktteilnehmer rechnen mit einem unveränderten Zinsniveau. In den USA wie auch in anderen Volkswirtschaften und Währungsräumen hat die Inflation den Zenit wohl schon seit längerem überschritten, kommentierten die Helaba-Experten.

Der Euro befindet sich zum US-Dollar in schwierigem Fahrwasser. Sollte die Fed heute zu einer Korrektur der ausgeprägten Zinssenkungsfantasien beitragen, könnte der Druck wieder zunehmen.

Da die Teuerung spürbar gesunken ist und eine schwächere Konjunktur erwartet wird, gehen Experten für 2024 von Zinssenkungen in den USA aus. Erste Signale hierfür könnte am Abend Notenbankchef Jerome Powell liefern. Neue Zinsprognosen der Fed stehen ebenfalls an.

ISIN EU0009652759