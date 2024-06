Devisen Wien (8.40) - Euro leicht im Plus zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht im Plus gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.30 Uhr bei 1,0699 Dollar, nach 1,0680 Dollar am Vorabend.

Der Eurokurs bleibt aber gegenüber dem US-Dollar in der Defensive, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Aussagen von EZB-Ratsmitglied Rehn haben am Vortag belastet und so wurde ein neues Impulstief bei 1,0664 Dollar generiert. Finnlands Notenbankchef Olli Rehn geht von weiteren Zinssenkungen der EZB aus. Die Erwartung der Finanzmärkte zweier weiterer Reduzierungen in diesem Jahr bezeichnete er in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Bloomberg als "angemessen".

Im Verlauf des Tages entscheiden einige Zentralbanken über ihren Kurs, darunter die Notenbanken Schwedens und der Türkei. An Konjunkturdaten stehen unter anderem Geld- und Kreditzahlen aus der Eurozone und Wachstumsdaten aus den USA auf dem Programm.

