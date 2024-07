Devisen Wien (9.00) - Euro im frühen Handel wenig verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen europäischen Handel wenig verändert gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 9.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0902 Dollar. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung am Vorabend 1,0897 US-Dollar. Der Euro-Kurs pendelt damit weiterhin bei der Marke von 1,09 Dollar.

Die Anstiegsdynamik des Euro hat zuletzt nachgelassen, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. So konnte der technische Widerstand im Bereich von 1,0900/15 Dollar vom Euro bisher nicht dauerhaft überwunden werden. Die Voraussetzung dafür sei unter technischen Gesichtspunkten aber gegeben.

Das Impulshoch von Anfang März stellt bei 1,0980 Dollar den nächsten Widerstand dar. Eine erste Unterstützung für den Euro-Kurs zeigt sich bei 1,0850 Dollar, hieß es weiter von den Experten.

