Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel leicht höher

Der Euro hat am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar leicht zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 9 Uhr 1,0792 Dollar nach 1,0789 Dollar am Vortag. Damit betrug die Veränderung plus 0,04 Prozent.

In der Früh wurden bereits Daten zur deutschen Industrie veröffentlicht. Die Durststrecke der deutschen Industrie setzt sich mit dem fünften Auftragsminus in Folge fort. Die Bestellungen sanken im Mai um 1,6 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten mit einem Anstieg von 0,5 Prozent gerechnet.

Zum britischen Pfund zeigte sich der Euro am Tag der Unterhauswahlen in Großbritannien leicht tiefer bei 0,8464 Pfund. Die Wahlen laufen bereits, Meinungsforscher erwarten einen haushohen Sieg der Labour-Partei, die bisher in der Opposition war. Die Experten der Helaba schätzen, dass sich deshalb die Reaktionen am Devisenmarkt in Grenzen halten werden.

mha/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759