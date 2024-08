Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel minimal höher

Der Euro zeigte sich zum US-Dollar am Freitag in der Früh nur geringfügig höher. Kurz vor 9.00 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,0795 Dollar, nachdem sie am Vorabend bei 1,0792 Dollar notiert hatte.

Für Impulse könnte zum Wochenschluss der Arbeitsmarktbericht aus den USA sorgen, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Die Experten der Helaba schätzen, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zurückgegangen ist und die Arbeitslosenquote auf dem Niveau von 4,1 Prozent verharren wird. "Letztlich sollten vom US-Arbeitsmarktbericht aber keine belastenden Effekte ausgehen", schreiben die Ökonomen.

Das britische Pfund gab zum Euro weiter nach und stand in der Früh bei 0,8481 Euro. Die Bank of England hatte am Vortag ihren Leitzins erstmals seit der großen Inflationswelle gesenkt. Daraufhin war das Pfund zu allen wichtigen Währungen unter Druck geraten.

