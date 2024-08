Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0933 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar wenig verändert präsentiert. Er notierte kurz vor neun Uhr bei 1,0933 Dollar, nachdem er am Vorabend bei 1,0930 Dollar gehalten hatte.

Im Blick stehen am Berichtstag die in Deutschland zur Veröffentlichung anstehenden ZEW-Umfragewerte, für welche die Experten der Helaba negative Vorgaben identifizieren. "Zum einen dürften die Turbulenzen an den Finanzmärkten ungeachtet der erfolgten Beruhigung in der Umfragewoche tendenziell zu größeren Sorgenfalten geführt haben, zum andern weist die entsprechende Komponente der sentix-Befragung deutlich gen Süden", so die Analysten.

In den USA stehen am Nachmittag darüber hinaus die Erzeugerpreise zur Veröffentlichung an, bevor am morgigen Mittwoch die wichtigen Verbraucherpreise publiziert werden. Trotz der Beruhigung bei den Zinsspekulationen seien die eingepreisten Werte weiterhin erhöht, so die Helaba. Vor allem weil sich die Fed-Währungshüter zuletzt wieder zurückhaltender gegeben hatten und auf bestehende Inflationsrisiken verwiesen.

sto/oeh

