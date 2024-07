Devisen Wien (Früh) - Euro etwas höher zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas höher präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.50 Uhr bei 1,0834 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,0825 Dollar gehandelt worden war.

"Heute steht mit den Verbraucherpreisen in den USA das Datenhighlight der Woche zur Veröffentlichung an", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Fed-Chef Powell und andere Vertreter der US-Notenbank haben laut Helaba-Experten in den vergangenen Wochen immer wieder klargemacht, dass weitere Daten abgewartet werden müssten, um sicher zu sein, dass sich die Inflation in Richtung des Fed-Ziels von zwei Prozent bewegt. Erst dann wäre die Zeit für Zinssenkungen gekommen, hieß es weiter.

ste/sko

