Devisen Wien (Früh) - Euro kaum verändert zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstagvormittag kaum verändert gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 9.00 Uhr 1,0728 Dollar, nachdem sie am Vorabend bei 1,0730 Dollar gelegen war.

Datenseitig steht heute die Schnellschätzung der Teuerungsrate für die Eurozone im Fokus. Außerdem richten sich die Blicke auf das portugiesische Städtchen Sintra, in dem derzeit das geldpolitische Forum der Europäischen Zentralbank (EZB) stattfindet. Marktteilnehmer hoffen auf Hinweise, wie es geldpolitisch dies- und jenseits des Atlantiks weitergehen könnte.

"Marktseitig wird aktuell sowohl in den USA als auch in der Eurozone mit einer Zinssenkung im September gerechnet. Jedoch ist dies "nur" mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 70 Prozent eingepreist, weshalb das Marktsentiment durch Äußerungen von Lagarde oder Powell sowohl in die eine als auch in die andere Richtung bewegt werden könnte", schreiben die Experten der Helaba.

ISIN EU0009652759 EU0009652759