Devisen Wien (Früh) - Euro notiert zum US-Dollar etwas leichter

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegen den US-Dollar etwas leichter gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.45 Uhr bei 1,0913 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,0927 Dollar gehandelt worden war.

"Der Euro hat zum US-Dollar weiter an Boden verloren, weil die Zinssenkungserwartungen hinsichtlich der Fed gedämpft wurden, nachdem sich die Lage an den Finanzmärkten beruhigt hat", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die positive Überraschung bei den deutschen Industrieaufträgen hatte hingegen am Vortag keinen positiven Einfluss, hieß es weiter. Am Berichtstag stehen auf fundamentaler Ebene international keine wichtigen Konjunkturzahlen auf dem Datenkalender.

ste/sto

