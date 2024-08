Devisen Wien (Nachmittag) - Euro fällt auf 1,0816 US-Dollar

Der Euro hat am frühen Montagnachmittag weiter gegenüber dem US-Dollar nachgegeben. Kurz nach 14.45 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0816 US-Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit rund zweieinhalb Wochen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0860 (Donnerstag: 1,0851) Dollar festgesetzt.

Der Dollar legte im Gegenzug auf breiter Front hinzu. Klare Impulse blieben am Montag jedoch aus. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Sie dürften sich daher bereits für wichtige Daten und Zinsentscheidungen im Wochenverlauf in Stellung bringen.

Unter anderem wird die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihre geldpolitischen Beschlüsse veröffentlichen. Allgemein wird keine Änderung der Leitzinsen erwartet, allerdings erhoffen sich Anleger Hinweise auf den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung seit der großen Inflationswelle. Weitere Hinweise erwarten Anleger auch vom Arbeitsbericht der US-Regierung, der Ende dieser Woche auf dem Programm steht. Darüber hinaus wird die japanische Notenbank ebenfalls am Mittwoch ihre Zinsentscheidung fällen.

spa/ste

