Devisen Wien (Nachmittag) - Euro gibt gegen US-Dollar weiter nach

Der Euro ist am Dienstagnachmittag gegen den US-Dollar weiter ins Minus gerutscht. Kurz nach 15 Uhr hielt sich die Gemeinschaftswährung bei 1,0856 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,0891 Dollar gehandelt worden war. Impulsgebende Konjunkturdaten blieben am zweiten Handelstag der Woche Mangelware.

Erst um 16 Uhr werden das Verbrauchervertrauen aus der Eurozone und die US-Eigenheimverkäufe veröffentlicht. Allerdings erwarten sich Experten der Helaba von diesen beiden Zahlensätzen kaum Schwung für den Handel. Vielmehr dürften sich die Blicke auf den weiteren Wochenverlauf richten, wenn unter anderem PMI-Umfragen in der Eurozone und in den Vereinigten Staaten der PCE-Deflator publiziert werden.

sto/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759