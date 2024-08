Devisen Wien (Vormittag) - Euro bei 1,0833 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstagvormittag gegenüber dem US-Dollar mit marginalen Zuwächsen gezeigt. Um 11.25 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0833 Dollar. Am Vorabend hatte sie bei 1,0821 Dollar gehalten. Im Blick standen am späten Vormittag Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) Deutschlands.

Der Frühjahrserholung sei die Luft ausgegangen, kommentierten die Experten der Deutschen Bank die jüngsten Wachstumszahlen aus Deutschland. "Daran lässt der im Vorquartalsvergleich leichte Rückgang der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal nun keinen Zweifel mehr." Auch für die zweite Jahreshälfte ließen die bisher verfügbaren Stimmungsindikatoren zurzeit nur wenig Schwung erwarten. Das deutsche BIP war im zweiten Quartal um 0,1 Prozent gesunken.

Hinsichtlich des BIPs der gesamten Eurozone sehen die Commerzbank-Experten eine zweigeteilte Wirtschaft im Euroraum - insgesamt gab es ein Plus von 0,3 Prozent im zweiten Quartal. Sie stellen hier die Entwicklung Spaniens jener in Deutschland gegenüber. Erneut habe allerdings ein starker Außenhandel das Wachstum gestützt.

sto/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759