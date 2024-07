Devisen Wien (Vormittag) - Euro stabilisiert bei 1,0853 Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstagvormittag von anfänglichen Verlusten gegen den Dollar erholt, kam in weiterer Folge aber wieder etwas zurück. Gegen 11.35 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,0853 Dollar nach 1,0837 Dollar am Vorabend.

Im Vormittagsverlauf war der Euro zeitweise bis auf 1,0858 Dollar gestiegen. Nach schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland gab er jedoch wieder nach. Die Aussichten für eine wirtschaftliche Erholung in Deutschland haben sich weiter verschlechtert. Das viel beachtete Ifo-Geschäftsklima ist im Juli den dritten Monat in Folge gesunken. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg erwartet.

"Der dritte Rückgang in Folge ist ein weiterer Dämpfer für die Hoffnungen auf ein Anhalten der wirtschaftlichen Erholung in den Sommermonaten", kommentierte Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ Bank. "Ohne eine Stabilisierung der Industriekonjunktur, die angesichts der schwachen Daten nicht in Sicht ist, droht ein Rückfall in eine rezessive Phase." Zudem würde bei den privaten Haushalten die Kaufzurückhaltung weiter dominieren.

Auch in Frankreich trübte sich das Geschäftsklima im Juli deutlich ein. Der von der Statistikbehörde Insee erhobene Indikator sank auf den tiefsten Stand seit Februar 2021. Das Geschäftsklima ist damit so niedrig wie seit der Corona-Krise nicht mehr. Die Auswirkungen der Daten hielten sich jedoch in Grenzen. Bereits am Dienstag hatten die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global eine anhaltende wirtschaftliche Schwäche signalisiert.

Impulse könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdatenveröffentlichungen sorgen. Erwartet werden Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Güter, eine erste Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt und die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe.

mik/sko

ISIN EU0009652759 EU0009652759