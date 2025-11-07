Devon Energy legte Quartalsergebnis vor

Devon Energy hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 USD. Im Vorjahresviertel hatte Devon Energy 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,25 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 4,13 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at