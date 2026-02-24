Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach

Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte.

AUSTRIA

Anleger am Wiener Aktienmarkt wurden am Montag wieder etwas mutiger.

So eröffnete der ATX mit einem Abschlag und bewegte sich zunächst in der Nähe der Nulllinie. Gegen Mittag konnte sich der Leitindex dann deutlich auf grünes Terrain vorarbeiten und erreichte sogar ein neues Rekordhoch. Kurz vor Handelsende gab er dann jedoch wieder einen Teil seiner Gewinne ab. Sein Schlussstand: 5.817,57 Punkte (+0,17 Prozent).

Weiterhin drehten sich internationale Nachrichten um die US-Zölle. Nach dem Zollurteil in den USA durch den Supreme Court und neuen Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump will die Europäische Union einem Medienbericht zufolge die Ratifizierung des Handelsabkommens mit den USA aussetzen. Die EU wolle zunächst mehr Details von den USA zu deren neuem Zollprogramm bekommen, berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Montag.

Unternehmensseitig war es hingegen zum Wochenbeginn ruhig.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Montag tiefrot.

So startete der DAX moderat tiefer und wies auch im Anschluss ein rotes Vorzeichen aus. Dabei wurden die Verluste zunehmend größer. Er beendete den Handel 1,06 Prozent leichter bei 24.991,97 Punkten.

Der DAX war am Montag nach einem versöhnlichen Wochenausklang deutlich unter Druck geraten. Das Mitte Januar erreichte Rekordhoch von 25.507 Punkten rückt damit wieder etwas weiter in die Ferne, denn auch die viel beachtete runde Marke von 25.000 Punkten wurde letztlich unterschritten. Das verbesserte deutsche ifo-Geschäftsklima gab indes keine Impulse.

Die positive Marktreaktion vom Freitagnachmittag auf die Entscheidung des obersten US-Gerichts gegen viele der globalen Zölle der US-Regierung machte damit etwas Ernüchterung Platz. Neben der "Konfusion im Zollstreit" halte weiterhin ein möglicher Militärschlag der USA gegen Iran die Anleger auf Trab, kommentierte Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG. Zudem richteten sich die Blicke schon zunehmend auf die am späten Mittwochabend anstehenden Geschäftszahlen des Halbleiterriesen NVIDIA.

Wenige Stunden, nachdem das oberste US-Gericht am Freitag einen Großteil von Donald Trumps Zöllen auf Basis eines Notstandsgesetzes aus den 1970er Jahren als unzulässig erklärt hatte, kündigte der US-Präsident einen weltweiten Zoll auf Importe in die USA von 10 Prozent an. Diesen hob er am Folgetag auf 15 Prozent an. Damit schöpft er die Höchstgrenze eines Handelsgesetzes aus den 1970er Jahren, auf das er sich beruft, voll aus. Nun versuchen die EU und andere Länder, die genauen Folgen für die globale Wirtschaft abzuschätzen. Im EU-Parlament ist eine Sondersitzung des Rechtsdienstes und des Verhandlungsteams, das für ein Zollabkommen zwischen den USA und der EU zuständig war, geplant. Die Europäische Kommission verlangt von den USA, eine vereinbarte Zollobergrenze von 15 Prozent in jedem Fall nicht zu überschreiten.

Mit am stärksten unter Druck in Europa standen angesichts der Zollunsicherheit exportsensible Titel aus den Branchen Technologie, Chemie und Industrie.

WALL STREET

An den US-Börsen kam es zum Wochenauftakt zu klaren Verlusten.

Der Dow Jones beendete den Handel bei 48.804,06 Punkten mit einem Abschlag in Höhe von 1,66 Prozent. Bereits zum Handelsstart hatte er sich etwas schwächer gezeigt und war dann im Verlauf immer tiefer abgetaucht.

Der NASDAQ Composite gab letztlich um 1,13 Prozent auf 22.627,27 Zähler nach. Auch er hatte bereits etwas tiefer eröffnet und seine Verluste dann im Handelsverlauf noch deutlich ausgeweitet.

Die Unsicherheit rund um das Zoll-Thema lastete zum Wochenstart auf dem Sentiment. Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA am Freitag die globalen Zölle von US-Präsident Donald Trump für unrechtmäßig erklärt hatte, verhängte Trump im Anschluss neue Zölle. Er beruft sich nun auf Abschnitt 122 des Handelsgesetzes von 1974 und erhebt einen globalen Basiszoll von 15 Prozent, der zunächst 150 Tage eingesetzt werden kann, um außenwirtschaftliche Ungleichgewichte zu korrigieren.

"Das fügt der Zollgeschichte eine neue Ebene der Unsicherheit hinzu. Wenn die Zoll-Politik diesen Weg weitergeht, könnten wir Ende des Jahres durchaus wieder vor dem Obersten Gerichtshof stehen", sagte Michael Landsberg, Chief Investment Officer bei Landsberg Bennett Private Wealth Management. Volkswirte der Deutschen Bank wiesen darauf hin, dass der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer am Sonntag zu verstehen gegeben habe, dass bereits vereinbarte Handelsabkommen in Kraft bleiben und nicht dem neuen höheren Zollsatz unterliegen würden.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten war am Montag indes übersichtlich, nach der Startglocke wurde lediglich der Auftragseingang der Industrie für Dezember veröffentlicht. Auch die Berichtssaison legte eine Pause ein. Das Highlight dürften nun die Ergebnisse von NVIDIA für das vierte Quartal sein, die am Mittwoch nach Handelsende veröffentlicht werden. Allgemein wird mit erneuten Rekordzahlen gerechnet. Doch im Fokus stehen der Ausblick sowie die Investitionen. Zuletzt hatten bei anderen großen Technologie-Konzernen vor allem die hohen Ausgaben für künstliche Intelligenz (KI) für Abgabedruck gesorgt.

ASIEN

Die Börsen in Ferost finden am Dienstag keine gemenisame Richtung.

In Tokio fand verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:47 Uhr) einen Gewinn von 1,00 Prozent bei 57.394,55 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,88 Prozent auf 4.117,70 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng hingegen 2,16 Prozent auf 26.497,50 Punkte ab.

