DevvStream: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DevvStream äußerte sich am 15.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,64 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,20 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at