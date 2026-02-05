|
Devyani International präsentierte Quartalsergebnisse
Devyani International hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,41 Milliarden INR – ein Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Devyani International 12,94 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,016 INR sowie einem Umsatz von 14,50 Milliarden INR in Aussicht gestellt.
