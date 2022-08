DGAP-News: Gerry Weber International AG: GERRY WEBER International AG mit deutlichem Zuwachs bei Umsatz und normalisiertem EBITDA im ersten Halbjahr 2022

DGAP-News: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Gerry Weber International AG: GERRY WEBER International AG mit deutlichem Zuwachs bei Umsatz und normalisiertem EBITDA im ersten Halbjahr 2022



11.08.2022

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



GERRY WEBER International AG mit deutlichem Zuwachs bei Umsatz und normalisiertem EBITDA im ersten Halbjahr 2022 Konzernumsatz steigt um 48,4 % auf EUR 157,0 Mio.

Online-Umsatz wächst um rund 27,4 % auf EUR 26,5 Mio.

Normalisiertes EBITDA dreht mit EUR 2,2 Mio. in den positiven Bereich

Free Cashflow erreicht 6,8 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2022

Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 im Juli präzisiert Halle/Westfalen, 11.08.2022 Die GERRY WEBER International AG hat heute ihren Halbjahresfinanzbericht für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2022 vorgelegt. Der Bericht ist online zugänglich unter: https://ir.gerryweber.com/websites/gerryweber/German/4200/quartalsberichte.html Die Geschäftsentwicklung der GERRY WEBER International AG war in den ersten sechs Monaten 2022 von der anhaltenden Coronapandemie sowie von den Auswirkungen des Russisch-Ukrainischen Krieges und der steigenden Inflation geprägt. Nachdem sich insbesondere im deutschen Einzelhandel zu Jahresbeginn noch die vierte Corona-Welle und restriktive 2G-Regeln negativ auswirkten, konnte mit dem weiteren Rückgang der Restriktionen im zweiten Quartal über alle Segmente ein Umsatzanstieg erzielt werden. Insgesamt erwirtschaftete GERRY WEBER im ersten Halbjahr 2022 einen Umsatz von EUR 157,0 Mio. (Vorjahr: EUR 105,8 Mio.). Das entspricht einem Wachstum von 48,4 % im Vergleich zum Vorjahr, welches vor allem von Corona-bedingten Restriktionen beeinflusst war. Die Umsätze im Inland legten dabei überproportional zu und steigerten ihren Anteil am Gesamtumsatz auf 48,9 % nach 43,5 % im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz im Segment Retail legte im Berichtszeitraum um 78,8 % auf EUR 75,8 Mio. (Vorjahr: EUR 42,4 Mio.) zu. Dieser Anstieg war besonders von der durchgängigen Öffnung der Stores in den ersten sechs Monaten getrieben. Im Segment E-Commerce konnte der Umsatz um 27,4 % auf EUR 26,5 Mio. (Vorjahr: EUR 20,8 Mio.) gesteigert werden. Die Wachstumsrate lag damit im Rahmen des mittelfristig angestrebten Zuwachses von mindestens 20 % p.a.. Auch das Geschäft von GERRY WEBER über Wholesale-Handelspartner wurde von der durchgängigen Öffnung der Einzelhandelsflächen positiv beeinflusst. Der Umsatz des Segments stieg um 26,2% auf EUR 54,5 Mio. nach EUR 43,2 Mio. im Jahr zuvor. Getragen von dem positiven Umsatzwachstum erhöhte sich das berichtete EBITDA (einschließlich Effekten aus der Leasingbilanzierung nach IFRS 16) auf EUR 19,6 Mio. (Vorjahr: EUR 7,5 Mio.). Die berichtete EBITDA-Marge erreichte 12,5 % nach 7,1 % im Vorjahr. Das um Effekte aus der Leasing-Bilanzierung nach IFRS 16 adjustierte normalisierte EBITDA verbesserte sich im ersten Halbjahr ebenfalls auf EUR 2,2 Mio. (Vorjahr: EUR 9,2 Mio.). Die normalisierte EBITDA-Marge belief sich damit auf 1,4 % nach 8,7 % im Vorjahr. Das Periodenergebnis lag im ersten Halbjahr bei EUR 12,4 Mio. nach EUR 24,7 Mio. im Vorjahreszeitraum. Angelika Schindler-Obenhaus, CEO der GERRY WEBER International AG: Die Entwicklung nach der schrittweisen Aufhebung aller Corona-bedingten Restriktionen belegt, dass unsere Kundinnen unsere alterslosen Kollektionen sehr gut annehmen. Der Effekt ist in allen Vertriebskanälen spürbar. Unsere erste Teilnahme an der PREMIUM Messe in Berlin und die dort präsentierten Kollektionen stießen auf sehr positive Resonanz bei potenziellen und bestehenden Kunden und bestätigt uns darin, unsere Strategie weiterhin konsequent umzusetzen. Positiver Free Cashflow und robuste Liquiditätsposition im Konzern Trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds erwirtschaftete GERRY WEBER im ersten Halbjahr einen positiven Free Cashflow in Höhe von EUR 6,8 Mio. (Vorjahr: EUR 13,5 Mio.). Hierzu trug der positive operative Cashflow in Höhe von EUR 11,7 Mio. (Vorjahr: EUR 16,7 Mio.) maßgeblich bei. Mit einem Bestand an Barmitteln in Höhe von EUR 63,8 Mio. (Vorjahresende: EUR 50,0 Mio.) zum 30. Juni 2022 verfügt das Unternehmen über eine robuste Liquiditätsposition. Die Nettoverschuldung lag mit EUR 20,6 Mio. leicht über dem Jahresendwert von EUR 19,1 Mio. Die Eigenkapitalquote ging um 3,7 %-punkte auf 16,2 % zurück. Unser Umfeld wird auch im zweiten Halbjahr 2022 herausfordernd und volatil bleiben. Deshalb setzen wir weiter konsequent weitere Optimierungsmaßnahmen um, um jederzeit handlungsfähig zu bleiben. Unsere aktuelle Liquiditätsposition ist robust. Mit der teilweisen Refinanzierung eines revolvierenden Kredites haben wir einen ersten Schritt auf der Refinanzierungsseite gemacht und werden in den nächsten Monaten fortlaufend an Optionen für die im kommenden Geschäftsjahr anstehende Refinanzierung arbeiten, sagte Florian Frank, CFO der GERRY WEBER International AG. Ausblick: Prognose am 6. Juli 2022 nach oben erweitert und präzisiert Am 6. Juli 2022 hat der Vorstand der GERRY WEBER International AG den Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 aufgrund der erwarteten erfolgreichen Umsetzung weiterer Optimierungsmaßnahmen im laufenden Geschäft nach oben erweitert und präzisiert. So geht der Vorstand jetzt von einem normalisierten Konzern EBITDA im negativen einstelligen Millionenbereich bis positiven einstelligen Millionenbereich aus. Die Prognose für den Konzernumsatz wurde auf 315 Mio. EUR bis 340 Mio. EUR angehoben. Über die GERRY-WEBER-Gruppe Die GERRY WEBER International AG mit Sitz in Halle/Westfalen ist mit rund 2.100 Mitarbeitern eines der größten Mode- und Lifestyleunternehmen Europas. Das Unternehmen vertreibt weltweit trendorientierte Mode im Modern Classic Mainstream in 54 Ländern. Zur GERRY-WEBER-Gruppe gehören neben der gleichnamigen Marke GERRY WEBER die jüngere Marke TAIFUN und die Plus-Size-Marke SAMOON. Weiterführende Informationen finden Sie online unter: www.gerryweber.com Pressekontakt Christina Herrmann Head of Corporate Communications / Pressesprecherin Tel: +49 5201 185 320 Mobil: +49 1511 6954935 Mail: christina.herrmann@gerryweber.com Kontakt Investor Relations Dr. Andrea Rolvering Head of Investor Relations Mobil: +49 157 57103411 Mail: andrea.rolvering@gerryweber.com

