DGAP-News: q.beyond steigert Umsatz im ersten Quartal 2022 um 10 %

q.beyond steigert Umsatz im ersten Quartal 2022 um 10 % - Hohe Zuwächse im Cloud-Geschäft als Wachstumstreiber

- Starker Auftragseingang von 76,3 Mio. im Q1 2022

- Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr 2022 Köln, 9. Mai 2022 Die q.beyond AG steigerte im ersten Quartal 2022 den Umsatz um 10 % auf 41,2 Mio. . Der Auftragseingang betrug 76,3 Mio. im Vergleich zu 28,8 Mio. im Vorjahr. Auf dieser Grundlage bestätigt der IT-Dienstleister die im März 2022 vorgelegte Prognose für das Gesamtjahr 2022. q.beyond ist auf Kurs, erklärt Vorstand Jürgen Hermann und fügt an: Im weiteren Jahresverlauf werden wir den Umsatz von Quartal zu Quartal steigern. Segment Cloud & IoT wächst um 22 % In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres legte insbesondere das Cloud-Geschäft deutlich zu. Der Umsatz im Segment Cloud & IoT stieg um 22 % auf 32,0 Mio. im Vergleich zum Vorjahr. Das hohe Wachstum beruht auf Erfolgen im Geschäft mit Cloud- und Software-as-a-Service(SaaS)-Lösungen sowie der Konsolidierung zweier im Jahresverlauf 2021 übernommenen Spezialisten für digitale Arbeitsplätze (datac) und Managed Services aus der Cloud (scanplus). Die beiden neuen Töchter kompensieren den Umsatz des im dritten Quartal 2021 erfolgreich veräußerten Colocation-Geschäfts. Das zweite Segment SAP erzielte im ersten Quartal 2022 einen Umsatz von 9,3 Mio. im Vergleich zu 11,2 Mio. im Vorjahr. Wegen der Pandemie waren zum Teil ganze Teams sowohl bei Kunden als auch bei q.beyond in Quarantäne. Die Rückkehr zum Wachstum wird spätestens in der zweiten Jahreshälfte erwartet. q.beyond entwickelt, wie angekündigt, das SaaS-Geschäft konsequent weiter. Zum 31. März 2022 beschäftigte das Unternehmen bereits mehr als 170 SaaS-Expertinnen und -Experten. Das EBITDA war geprägt von diesen Investitionen in künftiges Wachstum und einer veränderten Kostenstruktur nach den Zu- und Verkäufen im vergangenen Jahr; es belief sich im ersten Quartal 2022 planmäßig auf 0,8 Mio. nach 0,7 Mio. im Vorjahr. Der Free Cashflow verbesserte sich auf -1,6 Mio. nach -4,2 Mio. im ersten Quartal 2021. Mit einer Nettoliquidität von 47,2 Mio. Ende März 2022 ist das nahezu schuldenfreie Unternehmen sehr solide finanziert. Umsatzanstieg um mindestens 16 % geplant Für das Gesamtjahr 2022 plant q.beyond unverändert mit einem Umsatzanstieg um mindestens 16 % auf 180 bis 200 Mio. , einem EBITDA von 8 bis 16 Mio. und einem Free Cashflow von maximal bis zu -10 Mio. . Diese Prognose beinhaltet eine Erweiterung des Angebots an SaaS-Lösungen auch über gezielte Zukäufe und ein höheres Tempo bei deren Entwicklung und Vermarktung. Zum aktuellen Portfolio zählen beispielsweise die preisgekrönte Einzelhandelsplattform StoreButler, erste Lösungen für die Logistikbranche wie ein Pricing-Manager sowie mit q.beyond IoT-SIM eine einfach zu handhabende Möglichkeit, IoT-Devices in die Cloud einzubinden. Bereits für 2022 plant q.beyond mit SaaS-Umsätzen von 15 bis 20 Mio. . Bis 2025 sieht die Anfang April 2022 vorgestellte Wachstumsstrategie beyond 2022 einen Anstieg der SaaS-Umsätze auf 50 bis 80 Mio. vor. Insgesamt will das Unternehmen im Jahr 2025 einen Gesamtumsatz von 270 bis 300 Mio. , eine EBITDA-Marge von 14 bis 16 % und einen Free Cashflow von 15 bis 25 Mio. erzielen. Umsätze sind zu 78 % wiederkehrend q.beyond-Vorstand Jürgen Hermann erklärt: q.beyond wird auch in den kommenden Jahren stark wachsen. Das Unternehmen verfügt über ein solides und profitables Cloud- und SAP-Geschäft mit einem hohen Anteil wiederkehrender Umsätze (Q1 2022: 78 %) und verbindet dies mit einem margenstarken SaaS-Geschäft. Der Fokus liegt dabei unverändert auf mittelständischen Kunden sowie den Branchen Handel, Logistik, produzierendes Gewerbe und Energie. Die hohe Nachfrage belegt, dass unser Cloud-, SAP- und SaaS-Portfolio den Bedürfnissen unserer Kunden entspricht. Mit q.beyond können sie das volle Potenzial der Digitalisierung nutzen, betont Hermann.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick In Mio. Q1 2022 Q1 2021 Umsatz 41,2 37,5 - Cloud & IoT 32,0 26,3 - SAP 9,3 11,2 EBITDA 0,8 0,7 EBIT -3,3 -3,4 Konzernergebnis -3,5 -3,5 Free Cashflow -1,6 -4,2 Eigenkapitalquote zum 31.03. 75 % 74 % Beschäftigte zum 31.03. 1.126 955 Erläuterungen:

Diese Corporate News enthält zukunftsbezogene Angaben (sogenannte forward-looking statements). Diese zukunftsbezogenen Angaben basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen zukünftiger Ereignisse vonseiten des Managements. Aufgrund von Risiken oder fehlerhaften Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsbezogenen Angaben abweichen. Die vollständige Quartalsmitteilung ist unter www.qbeyond.de/investor-relations abrufbar.



Über das Unternehmen:

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und SaaS. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. Kontakt:

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

