DHL Group will Schenker nicht übernehmen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die DHL Group will die Deutsche-Bahn-Tochter Schenker nicht übernehmen. Der Konzern habe kein Angebot für Schenker eingereicht, sagte DHL-CEO Tobias Meyer einer Unternehmenssprecherin zufolge in einem Interview mit CNBC am Mittwoch. Er sehe "bessere Möglichkeiten", das Kapital des Konzerns einzusetzen, durchaus für größere Akquisitionen, aber eher im Bereich e-Commerce.

March 06, 2024 02:16 ET (07:16 GMT)