DHX Media veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DHX Media hat am 17.09.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 130,0 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 461,82 Millionen CAD – eine Minderung um 13,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 532,87 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at