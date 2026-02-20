Di legte Quartalsergebnis vor

Di hat am 19.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 97,28 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 239,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Di im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 93,92 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 78,82 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 85,35 KRW ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 69,77 Milliarden KRW erwartet.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 477,64 KRW, nach 42,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Jahresumsatz wurde auf 432,29 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 213,96 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 710,75 KRW je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 408,15 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at