Diäten für britische Abgeordnete steigen stärker als Inflation

LONDON (dpa-AFX) - Die Diäten der Abgeordneten im britischen Unterhaus steigen um 5,5 Prozent auf 91 346 Pfund (107 000 Euro) im Jahr - und damit stärker als die Inflation von zuletzt 4 Prozent. Die Erhöhung trifft auch für das Kabinett um Premierminister Rishi Sunak zu, der als reichster Regierungschef der britischen Geschichte gilt. Das bestätigte Sunaks Sprecher am Freitag vor Journalisten. Er wies aber darauf hin, dass einige Regierungsmitglieder in der Vergangenheit sich entschieden hätten, Gehaltserhöhungen nicht anzunehmen oder nicht vollständig auszuschöpfen.

Nach offiziellen Angaben erhielt Sunak im Finanzjahr 2022/23 (5. April) zusätzlich zu seiner Abgeordnetendiät noch 80 807 Pfund Gehalt als Premierminister. Davon beanspruchte er 75 440 Pfund. Insgesamt versteuerte Sunak für 2022/23 ein Einkommen von mehr als 2,2 Millionen Pfund, der Großteil davon waren Kapitalerträge.

Die "Sunday Times" schätzte das Vermögen des Premierministers und seiner Ehefrau Akshata Murty in ihrer "Rich List 2023" auf 529 Millionen Pfund. Der Großteil des Vermögens kommt von Murty: Sie hält knapp ein Prozent der Anteile am indischen IT-Giganten Infosys, den ihr Vater mitgegründete. Der Wohlstand des Premierministers spielt in der politischen Debatte immer wieder eine Rolle. Kritiker werfen dem ehemaligen Investmentbanker und Hedgefonds-Manager vor, dass er aufgrund seines Reichtums kein Gefühl für die Lage der Bürgerinnen und Bürger habe, die mit hohen Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben./bvi/DP/jha