Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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29.05.2026 17:57:19
Did Anthropic Just Say "Checkmate" to OpenAI?
OpenAI may have officially started the artificial intelligence revolution with the release of ChatGPT, but now Anthropic, the owner of the Claude family of large language models (LLMs), has taken the lead.Anthropic announced yesterday that it has raised a $65 billion Series H funding round, giving the company a post-money valuation of $965 billion.The round was led by Capital Group, Coatue, D1 Capital Partners, GIC, ICONIQ, and XN. Other significant investors include Blackstone, D.E. Shaw Ventures, and General Catalyst, as well as $15 billion of previous investments from hyperscalers, including $5 billion from Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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