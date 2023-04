Die bevorstehende Börsenwoche: ISM, PMI's, NFP und zwei Zentralbanksitzungen im Fokus

Es ist der Start in einen neuen Monat, was bedeutet, dass eine Fülle von Flash-PMI-Berichten aus der Asien-Pazifik-Region, Europa und den USA ansteht. Außerdem stehen der klassische ISM-Bericht über die Konjunkturumfragen für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in den USA, die vierteljährliche Tankan-Umfrage für Japan sowie die Sitzungen der Zentralbanken RBA und RBNZ an. Zum Abschluss der Woche steht am Freitag der bei Tradern beliebte Bericht über die Lohn- und Gehaltsentwicklung außerhalb der Landwirtschaft (Nonfarm Payroll Report) auf dem Programm, dem die Berichte über offene Stellen (JOLTS), Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (Initial Claims) und ADP vorausgehen. Vorausgesetzt, dass keine weiteren Banken zusammenbrechen, könnten die Wirtschaftsdaten und die Renditen wieder das Sagen haben.



Wochenrückblick





Die US-Behörden erhöhten die Kreditmöglichkeiten, um die Bilanzen regionaler Banken zu stärken, was die First Citizen Bank veranlasste, dem Kauf der gescheiterten Silicon Valley Bank zuzustimmen.

Chinas Industriegewinne sind nach offiziellen Angaben der Regierung in den ersten beiden Monaten des Jahres um -22,9% eingebrochen.

Japans PPI für Dienstleistungen stieg im Februar um 1,8% gegenüber dem Vorjahr, nach zuvor 1,6%.



Das US-Verbrauchervertrauen hat sich mit dem "Erwartungsindex" leicht gefestigt, obwohl der "Gegenwartsindex" einen Rückgang verzeichnete.



Der Handel zum Ende des Steuerjahres und die Nachricht über ein Konjunkturpaket in Höhe von 22 Billionen Yen ließen den Yen am 28. März steigen, da Unternehmen Geld umschichteten, um Gewinne zu verbuchen.



William Barr, Mitglied der Fed, hielt vor dem Kongress eine vorbereitete Rede zum Zusammenbruch der Silicon Valley Bank, in der er den Zusammenbruch auf schlechtes Management zurückführte und erklärte, dass die US-Banken weiterhin solide seien.



Der Gouverneur der BOE sagte, dass soziale Medien und das Zeitalter des digitalen Bankwesens dazu beigetragen haben, dass es zu blitzschnellen Banküberfällen gekommen ist, als er über den Zusammenbruch der SVB sprach.



Es gibt erste Anzeichen dafür, dass der Einbruch auf dem US-Immobilienmarkt überwunden ist: Die anstehenden Hausverkäufe sind im dritten Monat gestiegen und haben ein 6-Monats-Hoch erreicht.



Dennoch hat die Bank of America gewarnt, dass die globalen Devisenmärkte anfällig für eine Liquiditätsverknappung sind, und damit die Forderung eines Top-Traders von Goldman Sachs vom Wochenende aufgegriffen, dass wir auf eine Kreditklemme zusteuern



Die australische Inflation stieg um 6,8 % und lag damit unter den Prognosen von 7,1 % und 7,4 %, was den Ruf nach einer Pause der RBA verstärkte, obwohl die Wirtschaftswelt zwischen einer Pause und einer Anhebung um 25 Basispunkte gespalten scheint



Alibaba -Aktien stiegen im asiatischen Handel um bis zu 16%, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen beabsichtigt, sich in sechs Unternehmen aufzuspalten, von denen die meisten eine Kapitalbeschaffung oder einen Börsengang anstreben.

Der chinesische Einkaufsmanagerindex wuchs schneller als prognostiziert und schickte den Composite Index auf ein Rekordhoch von 57.



Die Stimmung wurde am Freitag weiter gestärkt, als das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß (persönliche Konsumausgaben) schwächer ausfiel als erwartet. Der Kern- PCE fiel auf 4,6% im Jahresvergleich und stieg um 0,3% im Vormonatsvergleich (unter den Prognosen von 0,5% und 0,6% im Vormonatsvergleich), während der PCE auf 5% im Jahresvergleich fiel (unter den Prognosen von 5,1% und 5,3% im Vormonatsvergleich), obwohl er ebenfalls um 0,3% im Vormonatsvergleich stieg (über den Prognosen von 0,2%, aber unter 0,6% im Vormonatsvergleich).



Die 1-Jahres-Inflationserwartungen für die USA fielen auf 3,6%, den niedrigsten Stand seit Mai 2021.



Kanadas BIP im Januar mit 0,5% gegenüber 0,3% erwartet.



US-Kern-PCE lag mit 4,6% im Jahresvergleich einen Tick unter den Schätzungen.





Die kommende Woche (wichtige Wirtschaftsdaten):

Nonfarm-Payrolls



Flash PMI-Daten für die Region Asien-Pazifik, Europa und die USA (und ISM-Berichte für die USA)



Entscheidung der RBA über den Leitzins

RBNZ Geldpolitischer Bericht und OCR





Die PMI-Daten werden stets genau beobachtet, da sie einen Ausblick auf das Wachstumspotenzial geben. Die Flash-Daten sind in der Regel die spannenderen Veröffentlichungen und können volatilere Marktreaktionen auslösen, insbesondere wenn sie mit einer Expansion oder Kontraktion (über/unter 50) überraschen. Die PMI-Datensätze sind jedoch wichtiger denn je, da die Anleger zu deuten versuchen, ob sich die Zentralbanken dem Ende ihrer geldpolitischen Straffungsmaßnahmen nähern.



Im Laufe der Woche stehen eine Reihe von Daten aus dem Dienstleistungssektor, dem verarbeitenden Gewerbe und dem zusammengesetzten Sektor (Dienstleistungen und verarbeitendes Gewerbe zusammen) sowie der klassische ISM-Geschäftsbericht für die USA zur Verfügung. In letzter Zeit ist häufig zu beobachten, dass die PMI-Werte für den Dienstleistungssektor schneller steigen als prognostiziert, während sie für das verarbeitende Gewerbe langsamer sinken. Bei den "Bezahlten Preisen" sollte man ebenfalls einen Blick auf den Inflationsdruck in der ganzen Welt werfen, ebenso wie bei den Auftragseingängen, die einen Hinweis auf die Headline-Daten geben können.

Nonfarm Payrolls



Immer ein Favorit der Anleger und so wichtig wie eh und je, da die Marktteilnehmer zu deuten versuchen, ob die US-Notenbank dem Druck der Märkte nachgeben und die Zinsen im Laufe des Jahres pausieren bzw. senken oder weiter erhöhen wird. Letztendlich ist die Beschäftigungslage im historischen Vergleich nach wie vor angespannt, wenn auch nicht mehr so angespannt wie in der Vergangenheit. Was das Beschäftigungswachstum angeht, so lagen die letzten drei NFP-Zahlen alle über 239k, eine über 300k und eine weitere über 500k. Der 12-Monats-Trend zeigt jedoch eindeutig nach unten, da das Beschäftigungswachstum langsam an Schwung verliert. Die ADP-Zahlen bleiben stabil, die Erwerbsquote steigt, obwohl es erste Anzeichen für eine Talsohle bei Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung gibt. Ich bezweifle, dass die Fed das Wort "Senkung" auch nur in Erwägung ziehen wird, solange wir kein negatives Beschäftigungswachstum und eine wesentlich höhere Arbeitslosenquote sehen, während die Inflation über 4 % bleibt. Und das macht den USD anfällig für Kaufdruck, wenn der NFP-Bericht weiterhin gute Zahlen liefert.





RBA: Pausieren oder erhöhen?



In den sozialen Medien wird heiß diskutiert, ob die RBA am Dienstag eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornehmen oder ihre Rekordserie von Straffungen mit einer Pause beenden wird. Fairerweise muss man sagen, dass es für beide Szenarien gute Argumente gibt. Die Inflation ist mehr als doppelt so hoch wie das Ziel von 2 bis 3 % und wird wahrscheinlich nicht schnell genug sinken. Der Gouverneur selbst hat jedoch erklärt, dass die Politik auf den Inflationserwartungen (die nach wie vor gut verankert sind) und nicht auf dem aktuellen Inflationsniveau basiert. Dennoch ist der Arbeitsmarkt nach wie vor angespannt, und die Ausgaben sind schwächer, aber immer noch expansiv. Ich persönlich tendiere zu einer hawkishen Haltung, bei der sie aufgrund einer weiteren schwachen Inflation eine Pause einlegen und sich die Option offen halten, die Zinsen im Mai erneut anzuheben, falls die vierteljährlichen Zahlen unangenehm hoch bleiben. In diesem Fall ist die Anhebung oder Pause wahrscheinlich weniger wichtig als die Botschaft der Erklärung.



Darüber hinaus wird Gouverneur Lowe am nächsten Tag eine Rede halten, in der er eine eventuell falsch verstandene Botschaft aus der Erklärung noch verfeinern könnte. Es könnte also eine entscheidende Woche für den Aussie werden, in der wir herausfinden werden, ob das jüngste Gerede über eine mögliche "Pause" wieder einmal leer war.





RBNZ: Zinserhöhung oder Pause?



Der Chefvolkswirt der RBNZ sagte letzte Woche, dass der kurzfristige Zinssatz (OCV - Overnight Cash Rate) komfortabel über dem neutralen Wert liegt und den gewünschten kontraktiven Effekt auf die Wirtschaft hat, zusammen mit willkommenen Anzeichen einer geringeren Nachfrage. Außerdem scheint Neuseeland auf dem Weg in eine leichte Rezession zu sein, was an sich schon deflationär ist. Ist das genug, um eine Zinspause bei 4,75 % zu rechtfertigen? Vielleicht nicht, wenn man bedenkt, dass die RBNZ selbst für das erste Quartal eine Inflationsrate von 7,3 % prognostiziert, und dass sich die Diskussionen auf der Februar-Sitzung stark auf eine Anhebung um 50 Basispunkte konzentrierten und 25 Basispunkte nicht wirklich in Betracht gezogen wurden.



Vielleicht ist jedoch eine Anhebung um 25 Basispunkte in der nächsten Woche gerechtfertigt, da dies ein guter Kompromiss zwischen einer Pause und einer weiteren aggressiven Anhebung um 50 Basispunkte ist, da man über eine Rezession nachdenkt. Der 1-Monats-OIS liegt bei 4,96 %, was darauf schließen lässt, dass die Geldmärkte eine Anhebung um 25 Basispunkte stark befürworten. Wir werden sehen, was die Ökonomen am Wochenende befürworten.







Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.