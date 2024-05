Die ESI Group stellt gemeinsam mit Aberdeen Strategy and Research "Shift-Left-Erkenntnisse" über das virtuelle Prototyping bereit

Aufsichtsrechtliche Meldungen:

Die ESI Group (Paris: ESI) kooperiert mit den Branchenanalysten von Aberdeen Strategy and Research, um neue Erkenntnisse über die Vorteile des virtuelle Prototyping für die digitale Transformation in der Produktentwicklung bereitzustellen. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist der Bericht " Shift Left: The Value of Virtual Prototyping for Digital Transformation of the Product Development Lifecycle ", eine detaillierte Untersuchung darüber, auf welche Weise virtuelles Prototyping Branchen wie die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrtindustrie und den Schwermaschinenbau revolutionieren kann.

Die Studie zeigte, dass die erfolgreichsten Unternehmen, die den "Shift-Left-Ansatz" – eine digitale Strategie für frühzeitige Produktleistungstests – anwenden, ihre Abhängigkeit von physischen Prototypen um 75,6 % und die Zahl der Änderungsaufträge um 73,8 % verringern konnten, wodurch sich die Gesamtentwicklungszeit um 75,2 % verkürzte. Die Studie befasst sich zudem mit den größten Herausforderungen für eine erfolgreiche Einführung und nennt die zehn wichtigsten langfristigen Vorteile für Unternehmen, die eine solide Strategie für das virtuelle Prototyping verfolgen.

Mike Russell, Head of Customer Success der ESI Group, kommentierte dies wie folgt: "Unsere Kooperation mit Aberdeen Strategy and Research unterstreicht die Bedeutung des virtuellen Prototyping, der Einführung digitaler Verfahren und der Verlagerung von Validierungs- und Entscheidungsfindungsprozessen in den virtuellen Bereich. Die simulationsgestützte Entscheidungsfindung stellt trotz der anfänglichen Investitionen und Vorleistungen, insbesondere in Bezug auf die Weiterbildung und Schulung der Arbeitskräfte, einen entscheidenden Fortschritt für die Innovationstätigkeit in der Industrie dar. Durch die nahtlose Integration prädiktiver, immersiver virtueller Echtzeit-Testsoftware in die digitalen Abläufe erhalten Unternehmen die einzigartige Möglichkeit, die erwartete Leistung zu prognostizieren und zugleich präzise vorhersagen zu können, wie sich ihr Produkt unter realen Bedingungen verhalten wird, wobei die Feinheiten der Fertigung berücksichtigt werden."

Industrielle Fertigungsunternehmen aus der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie und aus dem Schwermaschinenbau haben sich aktiv auf die Suche nach Möglichkeiten begeben, die zunehmende Komplexität der Produkte zu bewältigen, die Kooperation zu fördern und sich bereits in frühen Entwicklungsstadien schnell anzupassen. Sie stehen vor der Herausforderung, Kostensenkungen mit Qualitäts- und Produktivitätssteigerungen sowie mit kürzeren Markteinführungszeiten in Einklang zu bringen. Dies erfordert eine strategische Konzeption für eine intelligentere, durchgängig digitalisierte Arbeitsweise.

Der Bericht ist als 26-minütige Videopräsentation und als e-Book zum Download erhältlich: https://www.esi-group.com/the_value_of_virtual_prototyping

Über ESI Group

Die ESI Group gehört zu Keysight Technologies und liefert verlässliche und personalisierte Lösungen, die sich auf die prädiktive physikalische Modellierung und virtuelles Prototyping stützen. Die Software von ESI kommt hauptsächlich in den Bereichen Automobil, Landtransport, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie in der Schwerindustrie zum Einsatz und ermöglicht es Ingenieuren, mechanische Konstruktionen, intelligente Fertigungsprozesse und auf Menschen gestützte Arbeitsabläufe zu simulieren, um bessere Entscheidungen in einer relativ frühen Phase des Produkt-Lebenszyklus zu treffen. Keysight ist ein S&P 500-Unternehmen, das marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen zur Verfügung stellt, die Ingenieuren dabei helfen, Lösungen schneller und mit einem geringeren Risiko über den gesamten Produkt-Lebenszyklus hinweg zu entwickeln und einzusetzen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.esi-group.com

Folgen Sie ESI auf LinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240501843389/de/