Die Grenzen zwischen europäischen Einzelhändlern und CPG-Unternehmen verschwimmen

Laut einem neuen Forschungsbericht, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde, haben ein verändertes Verbraucherverhalten sowie dynamische Technologie- und Marktentwicklungen dazu geführt, dass die Unterschiede zwischen den europäischen Einzelhandels- und Konsumgüterunternehmen (CPG-Unternehmen) immer mehr verschwimmen.

Der ISG Provider Lens™ Retail & CPG Services Report 2023 für Europa kommt zu dem Schluss, dass eines der bleibenden Vermächtnisse der COVID-Pandemie die digitale Transformation sowohl von Einzelhändlern als auch von CPG-Unternehmen ist. Dies wird von den Erwartungen der Verbraucher getragen, die sich an ein verbessertes und personalisiertes Kundenerlebnis gewöhnt haben. Doch wie so oft, wenn man vor neuen Herausforderungen steht, liegt die Antwort buchstäblich in den Wolken.

"Das Prinzip "Cloud first" wird gerade zur neuen Normalität für die europäischen Einzelhändler und CPG-Unternehmen”, sagte Andreas Fahr, Partner und Managing Director von ISG DACH. "Dienstleister können eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung dieser Unternehmen spielen, indem sie die Transformationen verwalten und die dabei entstehenden Infrastrukturen betreiben.”

Während der Pandemie bekamen viele europäische CPG-Unternehmen einen verlockenden Vorgeschmack auf die Erfahrung des Einzelhandelskunden und haben seitdem versucht, ihre Reichweite zu vergrößern, indem sie einen Direktvertriebsansatz (Direct-to-Consumer, D2C) über Eigenmarkengeschäfte und Online-Kanäle gewählt haben, heißt es im ISG-Bericht. Dem Bericht zufolge streben einige der großen CPG-Marken sogar an, mehr als die Hälfte ihres Umsatzes über D2C-Kanäle zu erwirtschaften. Selbst CPG-Unternehmen, die gegenwärtig keinen D2C-Vertrieb planen, versuchen laut ISG, ihre Beziehungen zu den Verbrauchern durch Treueprogramme, stark personalisiertes Marketing und Angebote, die in den Geschäften einlösbar sind, zu stärken.

So wie einige CPG-Unternehmen beginnen, dem Einzelhandel zu ähneln, verhalten sich auch einige Einzelhändler eher wie CPG-Firmen, indem sie ihre eigenen Eigenmarken entwickeln, die sie sowohl im Geschäft als auch online bewerben und verkaufen. Laut ISG haben viele traditionelle Ladengeschäfte, die während der Pandemie geöffnet bleiben konnten, Technologien wie kontaktlose Bezahlsysteme, Selbstbedienungskassen und Lösungen für die Abholung in der Filiale eingeführt.

Diese Entwicklungen haben die Erwartungen der Kunden sowohl in den Ladengeschäften als auch online wachsen lassen. Infolgedessen setzen Einzelhändler und CPG-Unternehmen zunehmend auf IT-Dienstleistungen, um ihre neuen kundenorientierten und Lieferketten-Prozesse zu digitalisieren und zu optimieren, stellt der ISG-Bericht fest.

"Ganz gleich, ob es sich bei Ihrem Betrieb um ein CPG-Unternehmen oder ein traditionelles Einzelhandelsunternehmen handelt, Ihr bester Weg ist im Wesentlichen derselbe”, sagte Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Neue Informationstechnologien wie Headless Commerce [eine E-Commerce-Architektur, bei der Front-End und Back-End voneinander entkoppelt sind], die auf einer Microservices-Architektur basieren, ebnen dieser Entwicklung den Weg.”

In dem Bericht wird auch untersucht, wie KI und Modelle des maschinellen Lernens eine bessere Kundenbetreuung durch automatisierte Supportdienste und stärker personalisierte Antworten ermöglichen.

Im Bericht ISG Provider Lens™ Retail & CPG Services 2023 für Europa werden die Fähigkeiten von 27 Anbietern in vier Quadranten bewertet: Business Transformation Services, Digital Innovation Services, Platform Modernization Services and Managed Services.

Der Bericht bezeichnet Accenture, Capgemini, Cognizant, HCLTech, Infosys, TCS und Wipro in allen vier Quadranten als führend, während IBM in zwei Quadranten als führend eingestuft wird. Kyndryl und LTIMindtree werden in jeweils einem Quadranten als führend angesehen.

Des Weiteren werden Genpact, Hitachi Vantara, LTIMindtree und Tech Mahindra als Rising Stars - Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der ISG-Definition - in jeweils einem Quadranten genannt.

