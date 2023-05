Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Airbnb, Upstart, Rivian, Palantir und PayPal)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



C3.ai PayPal Upstart Holdings Airbnb NVIDIA Palantir Advanced Micro Devices Rivian Visa Apple

Airbnb ist deutlich im Minus und erreicht mit 108,95 $ ein Mehrmonatstief, nachdem eine Reihe von Brokern ihre Einschätzungen für die Reiseunterkunftsplattform nach einem vorsichtigen Umsatzausblick für das laufende Quartal gesenkt haben, was Befürchtungen auslöst, dass höhere Preise in einer Zeit, in der die Verbraucher ihre Ausgaben einschränken, die bisher lebhafte Nachfrage nach Reisen zu beeinträchtigen beginnen. Es wird erwartet, dass der Umsatz im zweiten Quartal um 12 % bis 16 % gegenüber dem Vorjahr steigen wird, was jedoch das langsamste Wachstum in der Geschichte des Unternehmens darstellen würde. Darüber hinaus wird das bereinigte Ebitda weitgehend stagnieren, da die steigenden Kosten den Umsatzzuwachs aufzehren. Die Bedenken über die trüben Wirtschaftsaussichten überschatteten die ansonsten solide Leistung im ersten Quartal, als der Umsatz um 20 % auf einen neuen Rekordwert von 1,82 Mrd. USD stieg und die Prognosen von 1,79 Mrd. USD übertraf. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,18 $ ebenfalls knapp über der Schätzung von 0,17 $. Die Vorausbuchungen waren jedoch schwach und Airbnb sagte, dass die Erschwinglichkeit jetzt eine Priorität sei, was vernünftig erscheint, wenn man bedenkt, dass Konkurrenten wie Booking Holdings und Expedia beide kürzlich zweistellige Zuwächse bei den Bruttobuchungen meldeten. Eine Reihe von Brokern senkte heute ihr Kursziel für Airbnb, darunter Credit Suisse auf $150 von $160, DA Davidson auf $140 von $145, JPMorgan auf $110 von $135, Needham auf $150 von $155, Barclays auf $112 von $128 und Morgan Stanley auf $95 von $100.

Eine ausführliche Analyse der Airbnb-Aktie nach den Quartalszahlen gibt es hier: Analysen, Perspektiven und Charttechnik



Rivian steigt stark an und erreicht mit 15 $ den höchsten Stand seit über einem Monat, nachdem sich die Verluste im letzten Quartal stärker als erwartet verringert haben und weil der Hersteller von Elektrofahrzeugen sein Ziel bekräftigt hat, im Jahr 2023 50.000 Fahrzeuge zu produzieren, was mehr als doppelt so viel wäre wie im letzten Jahr produziert wurde. Dies wurde begrüßt, nachdem der kleinere Rivale Lucid Group Anfang der Woche mitgeteilt hatte, dass die Produktion im Jahr 2023 das untere Ende seiner Prognosespanne erreichen würde. Die Wiederholung bedeutet, dass Rivian zuversichtlich ist, die Produktion in diesem Jahr weiter steigern zu können, und die Nachricht, dass das Unternehmen ein neues Batteriepack einführt, um die Materialkosten drastisch zu senken, ist ebenfalls eine gute Nachricht. Der Umsatz von Rivian entsprach den Erwartungen, und der bereinigte Verlust von 1,25 Dollar pro Aktie im ersten Quartal war deutlich geringer als der von der Wall Street erwartete Verlust von 1,56 Dollar. Das Unternehmen sagte, dass es immer noch mit einem hohen bereinigten Verlust von etwa 4,3 Mrd. USD im Jahr 2023 rechnet, aber die Hoffnung aufrechterhält, dass es 2024 wieder in die Gewinnzone zurückkehren kann - eine Vorhersage, von der die Märkte noch nicht überzeugt sind. Die Zweifel an Rivian und anderen EV-Startups werden so lange anhalten, bis sie sich selbst tragen, Cashflow generieren und profitabel werden. Piper Sandler hat sein Kursziel für Rivian heute von $15 auf $14 gesenkt, während DA Davidson eine deutlichere Senkung von $16 auf $11 vorgenommen hat.

Die KI-Kreditplattform Upstart ist zwischenzeitlich um mehr als 40 % gestiegen und ist auf dem Weg zur Profitabilität. Das Unternehmen sagte, dass es plant, im zweiten Quartal einen Umsatz von 135 Mio. USD zu erzielen und auf bereinigter Ebitda-Ebene die Gewinnschwelle zu erreichen. Dies wurde begrüßt, da die Wall Street einen Umsatz von 125 Mio. USD und einen Verlust von 14 Mio. USD prognostiziert hatte. CFO Sanjay Datta sagte, dass die besser als erwartete Prognose eher auf "hartnäckige Umsetzung, operative Disziplin, Margenausweitung und Geschäftsabschlüsse" zurückzuführen sei als auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage. Das reichte jedoch aus, um die Tatsache außer Acht zu lassen, dass die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um zwei Drittel auf 103 Mio. USD einbrachen, da die Zahl der vergebenen Kredite um 78 % zurückging! Angesichts des anhaltenden Gegenwinds im Bankensektor setzt Upstart seine Innovationstätigkeit fort, um seinen Wettbewerbsvorteil auszubauen", so Piper Sandler. Barclays sagte, dass die Neugeschäfte steigen sollten, nachdem Upstart in den nächsten 12 Monaten etwa 2 Mrd. $ an neuen Finanzierungen gesichert hat. Piper Sandler hob heute Morgen sein Kursziel von $16 auf $17 an, Morgan Stanley erhöhte seine Einschätzung von $10 auf $13 und Mizuho erhöhte sein Ziel von $14 auf $16.

PayPal steigt und erholt sich von den Tiefstständen von 2023, nachdem Broker heute Morgen ihr Kursziel für den Zahlungsriesen nach den schlecht aufgenommenen Ergebnissen Anfang der Woche gesenkt haben. BMO reduzierte seine Einschätzung auf $100 von $108, während Bernstein sein Ziel auf $85 von $90 senkte. Die Schlagzeile, die den Ausverkauf auslöste, war, dass die bereinigte operative Marge in diesem Jahr nicht so stark wachsen wird wie ursprünglich erhofft. Dies überschattete die Tatsache, dass der bereinigte Gesamtgewinn in diesem Jahr um etwa 20 % auf etwa 4,95 $ steigen dürfte, was über der Schätzung von 4,88 $ liegt.

Palantir ist gestiegen und hat heute ein Dreimonatshoch erreicht. Die Citigroup hob heute Morgen ihr Kursziel für die Big-Data-Aktie von 5 auf 6 US-Dollar an, was deutlich unter dem aktuellen Kurs liegt, nachdem die in dieser Woche veröffentlichten Ergebnisse eine Rallye ausgelöst hatten. Das Unternehmen erklärte, es erwarte, im Jahr 2023 in jedem Quartal einen Gewinn zu erzielen, da es hoffe, dass künstliche Intelligenz einen wichtigen neuen Katalysator darstellen könne. Palantir hat vor kurzem seine generative KI-Plattform auf den Markt gebracht, die dieselbe Technologie verwendet, die auch das erfolgreiche ChatGPT antreibt. Das Unternehmen sagt, das Interesse sei "anders als alles, was wir bisher gesehen haben".

Eine ausführliche Analyse der Palantir-Aktie nach den Quartalszahlen gibt es hier: Analysen, Perspektiven und Charttechnik



Die Apple-Aktie steht unter Druck, nachdem sie Anfang der Woche ein Neunmonatshoch erreicht hatte, nachdem sie aufgrund der jüngsten Gewinnsteigerung und der Nachricht, dass die iPhone-Verkäufe überraschend gestiegen sind, gestiegen war - und das zu einer Zeit, in der der allgemeine Smartphone-Markt rückläufig ist. Das unmittelbare Aufwärtsziel ist der Höchststand von 174,50 $, den wir im vergangenen August gesehen haben.

Bei den Halbleiterwerten liegt AMD im Plus. Das Unternehmen gerät auch unter Druck durch eine Meldung, aus der hervorgeht, dass Chief Technology Officer Mark Papermaster am 5. Mai 30.000 Aktien für etwa 2,55 Mio. $ verkauft hat, am selben Tag, an dem er die Umwandlung einer gleichen Anzahl von Aktien für nur 209.400 $ ausübte.

Der Konkurrent NVIDIA steigt, bleibt aber unter den jüngsten Höchstständen, nachdem die Aktie Anfang der Woche den höchsten Stand seit Anfang 2022 erreicht hatte. Der Aktienkurs hat seine Rivalen deutlich übertroffen, nachdem er sich seit Anfang 2023 verdoppelt hat, was ihn zum besten Performer im Nasdaq 100 macht, aber das hat zu einer aufgeblähten Bewertung im Vergleich zu seinen Konkurrenten geführt. NVIDIA wird derzeit mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 58,7x gehandelt, mehr als doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt von 26,8x, so die Daten von Bloomberg.

C3.ai legt zu und ist auf dem besten Weg, die sechste Handelssitzung in Folge mit einem Plus zu schließen, wobei die Aktie für künstliche Intelligenz den höchsten Stand seit zweieinhalb Wochen erreicht hat.



Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



