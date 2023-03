Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Apple, Block, Visa, Coinbase und NVIDIA)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



First Republic Bank NVIDIA C3.ai Silvergate Capital Tesla Apple Coinbase Visa Bank of America Block

Die Apple Aktie gibt heute nach. CEO Tim Cook traf sich heute mit Chinas Premierminister Li Qiang, der dem Apple-Chef mitteilte, dass sich das Land weiter öffnen wolle. Dies geschah nur einen Tag nach einem Treffen zwischen Cook und dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao, bei dem es um die Frage ging, wie sich der iPhone-Hersteller nach einigen schwierigen Jahren, die durch Covid-19 unterbrochen wurden, in China weiterentwickeln kann. Die Gespräche fanden statt, als Cook das Land besuchte, um am China Development Forum teilzunehmen. Es wird berichtet, dass sie darüber gesprochen haben, wie man die Lieferketten stabilisieren kann, und Wang soll betont haben, dass China bestrebt ist, Regeln, Vorschriften, Standards und andere Prozesse für ausländische Unternehmen zu öffnen.

Tesla steigt leicht, nachdem die Citigroup heute Morgen ihr Kursziel von 146 $ auf 192 $ angehoben hat. Dies geschieht nur einen Tag, nachdem Barclays erklärt hat, dass Tesla im ersten Quartal 5.000 Autos mehr ausliefern wird, als die Märkte erwarten, und erklärt, dass dies ein neuer Anschub für den Elektroautobauer sein könnte. In der Zwischenzeit ist der Preis für gebrauchte Tesla-Fahrzeuge eingebrochen, nachdem das Unternehmen den Preis für seine neuen Fahrzeuge in diesem Jahr gesenkt hat, wie die Financial Times berichtet. Demnach wird ein neues Model 3, das im Januar dieses Jahres für 57.435 £ gekauft wurde, Anfang 2024 nur noch 31.300 £ wert sein. Das ist ein viel größerer Wertverlust im Vergleich zu einem Wertverlust von 4 % im Vergleich zum Vorjahr für ein Model 3, das im September 2021 gekauft wurde, so die Industriepreisagentur CAP HPI.

NVIDIA fällt heute, nachdem Bernstein als letzter Broker sein Kursziel für die Halbleiteraktie von $265 auf $300 angehoben hat. Zuvor hatte bereits die UBS ihr Kursziel von $270 auf $315 angehoben. Die NVIDIA-Aktie ist seit Anfang 2023 um mehr als 85% gestiegen und hat sich damit deutlich besser entwickelt als ihre Konkurrenten und der breite Markt, da die Hoffnung besteht, dass die Explosion der generativen künstlichen Intelligenz einen wichtigen neuen Katalysator für die Aktie darstellen kann.

Micron notiert im Vorfeld der heute veröffentlichten Ergebnisse für das zweite Quartal unverändert. Der Markt für Speicherchips ist nach wie vor rückläufig und die Preise sind dementsprechend gesunken. Das Ergebnis wird ein 52%iger Umsatzrückgang von 3,74 Mrd. $ sein, was den dritten Quartalsrückgang in Folge bedeutet, sowie deutlich geringere Margen. Damit wird Micron das zweite Quartal in Folge Verluste ausweisen, wobei der bereinigte Verlust pro Aktie bei 0,63 $ liegen dürfte. Die Märkte gehen davon aus, dass die Umsätze für den Rest des Geschäftsjahres unter Druck bleiben werden, bevor sie sich im nächsten Jahr erholen, was kurzfristig wenig Hoffnung macht. Die Märkte gehen davon aus, dass die Verluste im dritten Quartal ihren Tiefpunkt erreichen werden, dass es aber länger dauern wird, bis das Unternehmen wieder in die Gewinnzone zurückkehrt, da die Gewinnspanne weiterhin stark unter Druck steht. Vor diesem Hintergrund erwarten die Märkte Kostensenkungsmaßnahmen, um die Rentabilität zu sichern, und Beweise dafür, dass sich die Bemühungen des Unternehmens, das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wiederherzustellen, nachdem es die Produktion von Wafern bereits zurückgefahren hat, auszuzahlen beginnen.

Coinbase ist heute gefallen, nachdem sie gestern inmitten eines breiteren Ausverkaufs von Kryptowährungsaktien, der durch den Einbruch der Bitcoin-Preise in dieser Woche verursacht wurde, schwere Verluste erlitten hat, wobei die Kryptowährung um 7,5 % gefallen ist, seit sie letzte Woche ein Neunmonatshoch erreicht hat. Außerdem wurde Coinbase in Mitleidenschaft gezogen, nachdem es gezwungen war, die Transaktionen auf seiner Plattform vorübergehend auszusetzen und nachdem das Kursziel von Barclays von 86 $ auf 70 $ gesenkt wurde.

Block hat die Verluste wieder wettgemacht, die es erlitten hatte, als Hindenburg Research die Aktie auf einen Tiefststand von 2023 schickte, nachdem es enthüllt hatte, dass es eine Short-Position in der Aktie hatte, als es eine Welle von Anschuldigungen gegen das Unternehmen erhob. Darin wird behauptet, das Unternehmen habe die Zahl seiner Cash App-Nutzer weit überschätzt, Kriminelle begünstigt und illegale Zahlungen erleichtert. Auch die Übernahme des Buy Now, Pay Later-Unternehmens Afterpay wird als "Flopp" bezeichnet. Die Bewertung von Block sei im Vergleich zu seinen Fintech-Konkurrenten viel zu hoch, zumal der Wettbewerb immer härter werde. Block hat rechtliche Schritte angedroht und die Behauptungen zurückgewiesen, da der Bericht darauf abziele, "Investoren zu täuschen und zu verwirren". Die Aktie hat sich zwar erholt, liegt aber immer noch fast 15 % unter dem Wert der letzten Woche, als die Spekulationen über Hindenburgs Ziel in Umlauf kamen. Weitere Informationen zur Block Aktie finden Sie hier. Analysten von Bloomberg Intelligence sagten, dass der Bericht Block dazu zwingen könnte, strengere Verifizierungsanforderungen für Cash App einzuführen, was wiederum das Wachstum vorübergehend verlangsamen könnte, bezeichneten das Unternehmen jedoch als finanziell "solide". Mizuho senkte seine Einschätzung auf 85 $ von 93 $, während Morgan Stanley sein Kursziel für Block auf 70 $ von 72 $ senkte, wobei letztere feststellte, dass die von Hindenburg aufgezeigten Probleme "gut verstanden werden". Der Bericht führe zu einer "bescheidenen zusätzlichen Unsicherheit" in Bezug auf Cash App, aber das Unternehmen habe immer noch eine "signifikante Chance" zu wachsen.

Visa und Mastercard sind Berichten zufolge unter den Interessenten für die Cloud-basierte Zahlungs- und Banking-Plattform Pismo, wie ungenannte Quellen gegenüber Bloomberg berichteten. Das brasilianische Unternehmen soll auf der Suche nach einem Käufer eine Bewertung von rund 1 Milliarde Dollar anstreben, so die Quellen. Gerüchten zufolge sollen auch eine Bank und Private-Equity-Fonds interessiert sein. Letzte Woche wurde berichtet, dass Visa ein Angebot in Höhe von 1,4 Mrd. USD vorgelegt hat, was darauf hindeutet, dass die Bewertung viel höher ausfallen könnte, wenn die Bieter miteinander konkurrieren.





Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



