Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Apple, Meta, Amazon, Carnival, Virgin Galactic und Tesla)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



Tesla NVIDIA Advanced Micro Devices Apple Visa C3.ai Amazon Virgin Galactic Meta Carnival

Apple schloss gestern auf einem neuen Allzeithoch von 187 $ und quotiert heute kaum verändert auf diesem Niveau. Der iPhone-Hersteller hält sich besser als der breite Markt, da die Rallye der Tech-Aktien eine Verschnaufpause einlegt, da Apples verlässliche Erträge, Cashflow und Renditen für Investoren attraktiv sind. Berichten von Moneycontrol.com zufolge soll Apple bereits Gespräche mit der HDFC Bank über die Einführung seiner Apple Card in Indien führen. Ungenannte Quellen berichten, dass CEO Tim Cook bei seinem Besuch in Indien im vergangenen Monat mit HDFC-CEO Sashidhar Jagdishan zusammentraf.

Meta schloss gestern auf einem neuen 18-Monats-Hoch. Der Social-Media-Gigant gewinnt heute weitere 0,7 %. Die Meta-Aktie hat ihren Wert im Jahr 2023 mehr als verdoppelt und gehört zu den besten Performern, da sie sich von den schweren Verlusten erholt, die sie erlitten hat, als der Werbemarkt im Jahr 2022 die Hitze zu spüren bekam, obwohl sie immer noch weit unter ihren pandemiebedingten Höchstständen aus dem Jahr 2021 liegt.

Amazon schloss gestern auf einem Neunmonatshoch, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, 100 Mio. USD in die Einrichtung eines neuen AWS Generative AI Innovation Center zu investieren, um Kunden bei der Verbesserung ihrer Anwendungen für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zu unterstützen, in der Hoffnung, die Einnahmen seiner Cloud-Computing-Sparte zu steigern.

Unterdessen verlieren die Aktien von iRobot weitere 3,6 %, nachdem sie gestern um über 8 % eingebrochen waren, nachdem berichtet wurde, dass die EU-Regulierungsbehörden eine umfassende Untersuchung der geplanten Übernahme durch Amazon einleiten würden. In London fällt die Aktie des Online-Lebensmittelhändlers und Herstellers automatischer Lagerhäuser Ocado Group, nachdem sie gestern um über 30 % eingebrochen war, nachdem berichtet wurde, dass Amazon und ein anderer großer Technologiekonzern ein Übernahmeangebot in Erwägung ziehen.

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Der Höhenflug der Tesla-Aktie wird weiter auf die Probe gestellt. Der Elektroautohersteller ist heute um 2,3 % gefallen und bleibt unter dem Neunmonatshoch, das am Mittwoch erreicht wurde, nachdem Barclays und Morgan Stanley davor gewarnt haben, dass die Aktie zu hoch und zu schnell gestiegen ist und sich dem fairen Wert nähert. Tesla zeigt Anzeichen dafür, dass es reif für eine Korrektur ist", sagte der Chefmarktstratege von Miller Tabak & Co, Matt Maley, gegenüber Bloomberg. Tesla war die am stärksten überkaufte Aktie im S&P 500, als sie in dieser Woche ihren Höchststand erreichte, und obwohl sich dies durch den Pullback geändert hat, weist sie immer noch den achthöchsten Relative Strength Index auf. Die jüngsten Zollzahlen aus China zeigen, dass im Mai mehr als 6.200 Autos nach Kanada exportiert wurden, gegenüber nur 88 im Vorjahr. Ein Großteil davon dürfte auf Tesla zurückzuführen sein, nachdem das Unternehmen begonnen hat, Autos von Shanghai nach Kanada zu verschiffen.

NVIDIA liegt heute 1,1 % im Minus, da der Kursanstieg seit dem Erreichen der Allzeithochs Anfang der Woche weiter ins Stocken geraten ist. Der Chiphersteller, der in diesem Jahr zum Liebling der Wall Street im Bereich der künstlichen Intelligenz geworden ist, befindet sich immer noch im überkauften Bereich und weist einen Aufschlag von über 75 % gegenüber seinen Halbleiter-Konkurrenten auf, wobei die Aktie mit dem 50-fachen der Gewinnschätzungen für die nächsten 12 Monate gehandelt wird! Wir haben gesehen, dass Anleger bereit sind, viel zu viel zu zahlen, um am KI-Wachstum von NVIDIA teilzuhaben, aber es scheint, dass der Eintrittspreis hoch genug ist, um einige davon abzuhalten, auf den Zug aufzuspringen.

Der konkurrierende Chiphersteller AMD verliert 0,1 % und ist auf dem besten Weg, zum fünften Mal in Folge an Boden zu verlieren, wobei der Rückschlag in dieser Woche den Wert auf ein Monatstief schickt! AMD hat seit Anfang 2023 immer noch 73% zugelegt und bietet weiterhin einen Aufschlag gegenüber seinen Konkurrenten und dem breiten Markt.

C3.ai fällt um 11%, am fünften Handelstag in Folge, nachdem das Unternehmen in der vergangenen Woche ein 20-Monats-Hoch erreicht hatte, da die Dynamik der KI-Rallye nachlässt. Das Unternehmen konnte die Stimmung auf seinem gestrigen Investorentag nicht wiederbeleben. CFO Juho Parkkinen sagte, dass die Pipeline des Unternehmens dank des großen Interesses an KI "im Grunde doppelt so groß" ist wie im letzten Jahr und dass sich die Verkaufszyklen von über einem Jahr auf unter vier Monate verkürzt haben, da die Unternehmen um den Einsatz der neuen Technologie kämpfen.

Virgin Galactic ist um über 16 % gefallen. Das Unternehmen, das seit der Ankündigung, Ende dieses Monats den kommerziellen Betrieb aufzunehmen, einen Höhenflug erlebt hat, ist nach der Ankündigung, Aktien im Wert von bis zu 400 Mio. USD zu verkaufen, um Mittel für sein Raumfahrzeug und seine Infrastruktur zu beschaffen, eingebrochen. Dieser Schritt wurde von den Märkten nicht begrüßt, die eine Verwässerung befürchten, da Virgin Galactic derzeit nur 1,5 Milliarden Dollar wert ist. Der Zeitpunkt scheint jedoch günstig zu sein, da die jüngste Rallye bedeutet, dass das Unternehmen durch die Ausgabe von weniger Aktien Mittel aufbringen kann, als dies noch vor ein paar Wochen der Fall gewesen wäre.

Carnival erholt sich um 1,1 %, während der jüngste Kursanstieg, der die Kreuzfahrtgesellschaft Anfang der Woche auf ein 13-Monats-Hoch gebracht hat, ins Stocken geraten ist. In diesem Jahr war Carnival der viertbeste Wert im S&P 500, während sich die Branche von der Pandemie erholte. Die Carnival-Aktien werden bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse am Montag wahrscheinlich weiter auf der Stelle treten. Die Buchungen sind so hoch wie nie zuvor, und das Unternehmen erwirtschaftet wieder Barmittel, und dies dürfte das zweite Quartal mit einem positiven bereinigten Ebitda sein.

Alle US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:









Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.